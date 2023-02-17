В мэрии объяснили, зачем построят дополнительный выезд с малой Богданки в Белгороде

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В мэрии рассказали, почему в Белгороде решили построить новый выезд с малого проезда Богдана Хмельницкого около швейной фабрики. Чиновники считают, что это решение поможет избежать заторов, которые образуются на дороге в час пик.
«Проводился анализ транспортных потоков, необходимо перераспределение. Выводы были сделаны на основе мониторинга интеллектуальной транспортной системой. Занимались этим специалисты Центра организации дорожного движения», — отметил мэр Валентин Демидов.
Напомним, ранее анонсировали и другие изменения на дорогах в Белгороде. На улице Губкина возле остановки около сборного пункта военкомата уберут лежачих полицейских и установят светофоры. На пересечении улиц Волчанской, Победы и Белгородского полка тоже появится новый светофор.