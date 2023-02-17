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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В мэрии объяснили, зачем построят дополнительный выезд с малой Богданки в Белгороде

17 февраля 2023, 12:09
Фото: 1MI
Это необходимо для уменьшения пробок на дорогах в час пик. Зачастую в это время на малой Богданке появляются заторы. Чиновники уверены, что новый выезд поможет решить проблему.

В мэрии рассказали, почему в Белгороде решили построить новый выезд с малого проезда Богдана Хмельницкого около швейной фабрики. Чиновники считают, что это решение поможет избежать заторов, которые образуются на дороге в час пик.

«Проводился анализ транспортных потоков, необходимо перераспределение. Выводы были сделаны на основе мониторинга интеллектуальной транспортной системой. Занимались этим специалисты Центра организации дорожного движения», — отметил мэр Валентин Демидов.

Напомним, ранее анонсировали и другие изменения на дорогах в Белгороде. На улице Губкина возле остановки около сборного пункта военкомата уберут лежачих полицейских и установят светофоры. На пересечении улиц Волчанской, Победы и Белгородского полка тоже появится новый светофор.

Новые светофоры и перекрёсток вместо кольца: что хотят изменить на дорогах Белгорода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Дорога#Выезд#Светофоры
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