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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:35

В Белгородской области уничтожили 2,5 тонны подозрительной говядины

17 февраля 2023, 11:32
Фото: кадр из видео Россельхознадзора
Мясо перевозили не по правилам и без документов. Подозрительный груз остановили в Ровеньском районе. Его владелец оспаривать нарушения не стал, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Ровеньском районе для проверки остановили грузовик. Как оказалось, в машине перевозили мясо — 2,5 тонны говядины.

Документов на груз у владельца не было, поэтому идентифицировать продукцию не получилось. Помимо этого, перевозили мясо с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Говядина была не подвешена на специальных крюках, а просто навалена в кузове.

Хозяином груза оказался житель Ровеньского района. В объяснительной он указал, что мясо перевозили с территории ЛНР. Выявленные нарушения мужчина оспаривать не стал.

Что касается мяса, то после проверки и уточнения всех обстоятельств его уничтожили.

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#Видео#Инна Рогова#Говядина#Мясо#Россельхознадзор#Уничтожение#Общество#Белгородская область#Ровеньский район
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