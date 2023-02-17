В Белгородской области уничтожили 2,5 тонны подозрительной говядины

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Ровеньском районе для проверки остановили грузовик. Как оказалось, в машине перевозили мясо — 2,5 тонны говядины.
Документов на груз у владельца не было, поэтому идентифицировать продукцию не получилось. Помимо этого, перевозили мясо с нарушением ветеринарно-санитарных правил. Говядина была не подвешена на специальных крюках, а просто навалена в кузове.
Хозяином груза оказался житель Ровеньского района. В объяснительной он указал, что мясо перевозили с территории ЛНР. Выявленные нарушения мужчина оспаривать не стал.
Что касается мяса, то после проверки и уточнения всех обстоятельств его уничтожили.