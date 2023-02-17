В Белгородской области расширили виды бесплатной юридической помощи

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Ранее оказывать юридическую помощь нуждающимся белгородцам можно было только с привлечением адвокатов. В «Юридическом бюро Белгородской области» предусмотрено оказание юридической помощи гражданам только в виде представления их интересов в суде. Однако чаще всего белгородцы обращались в бюро с необходимостью получения грамотной консультации и составления документов правового характера. В связи с этим было предложено конкретизировать в законе участников госсистемы бесплатной юридической помощи и расширить перечень оказываемых услуг.
Депутаты поддержали инициативу. Теперь в законе определены участники государственной системы бесплатной юридической помощи. К ним относятся исполнительные органы Белгородской области и подведомственные им учреждения, областное государственное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро Белгородской области» и адвокаты.