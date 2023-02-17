В Белгородской области расширили виды бесплатной юридической помощи

Ранее оказывать юридическую помощь нуждающимся белгородцам можно было только с привлечением адвокатов. В «Юридическом бюро Белгородской области» предусмотрено оказание юридической помощи гражданам только в виде представления их интересов в суде. Однако чаще всего белгородцы обращались в бюро с необходимостью получения грамотной консультации и составления документов правового характера. В связи с этим было предложено конкретизировать в законе участников госсистемы бесплатной юридической помощи и расширить перечень оказываемых услуг.