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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:23

В Белгороде стало в два раза больше предложений по продаже квартир в новостройках

17 февраля 2023, 15:21
Фото: 1MI
Изменения произошли за год. Если ранее в областном центре было 203 активных объявлений о продаже квартир в новостройках, в начале текущего года их стало больше в два раза. При этом в Старом Осколе количество предложений сократилось.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, число объявлений о продаже квартир в новостройках за год СВО увеличилось практически во всех районах Белгородской области.

К примеру, в областном центре в январе 2022 года на продажу выставили 203 квартиры. В марте их было всего 90. А затем произошёл планомерный рост, который продлился до августа. В сентябре продавали всего 16 квартир. А с октября число объявлений выросло до 452. Пик пришёлся на декабрь — 619 предложений. В январе 2023 года их осталось 579.

При этом в Старом Осколе ситуация противоположная. Если в январе 2022 года на продажу выставили 426 квартир в новостройках, с марта число предложений становилось меньше. Минимум пришёлся на май — 148 объявлений, а максимум был зафиксирован в июле — 400. В январе текущего года количество предложений достигало 392.

Жители Белгорода умерили аппетит при продаже своих квартир в 2022 году
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#Кристина Семенчук#Квартира#Новостройки#Объявления#Город#Эксклюзив#Белгородская область
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