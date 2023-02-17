В Белгороде стало в два раза больше предложений по продаже квартир в новостройках

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, число объявлений о продаже квартир в новостройках за год СВО увеличилось практически во всех районах Белгородской области.
К примеру, в областном центре в январе 2022 года на продажу выставили 203 квартиры. В марте их было всего 90. А затем произошёл планомерный рост, который продлился до августа. В сентябре продавали всего 16 квартир. А с октября число объявлений выросло до 452. Пик пришёлся на декабрь — 619 предложений. В январе 2023 года их осталось 579.
При этом в Старом Осколе ситуация противоположная. Если в январе 2022 года на продажу выставили 426 квартир в новостройках, с марта число предложений становилось меньше. Минимум пришёлся на май — 148 объявлений, а максимум был зафиксирован в июле — 400. В январе текущего года количество предложений достигало 392.