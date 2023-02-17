В Корочанском районе церемонию бракосочетания можно провести в городе-крепости Яблонов. Город-крепость был открыт в сентябре 2019 года. Она является копией крепости, которая входила в состав Белгородской черты. Сейчас в комплекс входит оборонительная башня, часовня, колокольня, а также другие сооружения.