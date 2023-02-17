Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Недавно глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко поделилась списком мест для регистрации брака, которые пользовались спросом в 2022 году. Так, в регионе расположено около 30 таких локаций. Редакция «Бел.Ру» решила подробнее рассказать о местах, где можно провести церемонию.
Провести регистрацию брака можно в Белгороде в государственной филармонии. Впервые церемонию бракосочетания в филармонии провели в 2015 году.
По итогам прошлого года учреждение вошло в список самых популярных локаций среди молодожёнов.
В Корочанском районе церемонию бракосочетания можно провести в городе-крепости Яблонов. Город-крепость был открыт в сентябре 2019 года. Она является копией крепости, которая входила в состав Белгородской черты. Сейчас в комплекс входит оборонительная башня, часовня, колокольня, а также другие сооружения.
Также популярным местом для регистрации брака является парк роз в городе Строитель Яковлевского горокруга. Парк открылся в июле 2012 года. Входные ворота в парк выковали кузнецы белгородской Гильдии мастеров. Аллеи украшены арками с розами.
Зарегистрировать брак молодожёны также могут в усадьбе князей Юсуповых в Ракитном. По данным портала «Культурный регион», дворец построил князь Борис Юсупов в 1840 году. Особняк построен с элементами классицизма, барокко и русского зодчества. Дворец возвели крепостные по проекту итальянского архитектора Джакомо Флорентини.
Кроме того, провести регистрацию брака можно в парке регионального значения в Дубовом. Главная достопримечательность парка — дуб. Дерево посадили в начале XIX века.
Помимо этого, популярным местом для регистрации брака является Ветряная мельница в селе Меняйлово Алексеевского горокруга. По данным краеведов, мельница построена на рубеже XIX–XX вв.
Отметим, что в регионе расположено 495 мест, где можно провести церемонию бракосочетания. Известно, что в 2022 году среди белгородцев популярностью также пользовалась набережная Везёлки в Белгороде, парк «Русский лес» в посёлке Майский, историко-художественный музей в Валуйском горокруге, Центр культурного развития в селе Головчино Грайворонского горокруга.