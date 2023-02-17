Сотрудники «ОМК Энергомаш» собрали 43 тысячи рублей на лечение детей

Специалист по сбыту кузнечно-прессового производства Лилия Ковалева и специалист по сбыту департамента продаж металлоконструкций Елена Эмирова вместе пришли на ярмарку. Они выбрали открытки для близких людей, решив, что такой заряженный любовью подарок обязательно должен наполнить жизнь светлыми и искренними эмоциями.