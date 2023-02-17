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Published Сегодня, 14:07

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Updated Сегодня, 14:09

Сотрудники «ОМК Энергомаш» собрали 43 тысячи рублей на лечение детей

17 февраля 2023, 14:07
Фото: ОМК Энергомаш
Сотрудники белгородского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) собрали 43 тысячи рублей в рамках акции «С любовью в сердце», которую ежегодно 14 февраля проводит фонд «ОМК-Участие».

Благотворительная ярмарка прошла на центральной проходной площадки №2 «ОМК Энергомаш». Денежные средства направят на закупку необходимых медицинских материалов для детей, проходящих лечение в Детской областной клинической больнице в Белгороде.

Участники акции покупали открытки, сделанные руками подопечных общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Дети нарисовали заводчанам цветы, сердца, персонажей из мультфильмов и оставили им смешные поздравления. Сумму пожертвования каждый определял самостоятельно.

Узнав о благотворительной ярмарке, дети активно включились в подготовку. Особенно эта задумка понравилась подросткам, которым было интересно поделиться своим творчеством. Кто-то сам придумывал дизайн, кто-то искал оригинальные варианты в интернете, но каждый рисунок, без сомнений, сделан с любовью в сердце.
координатор по работе с детьми и семьями организации «Святое Белогорье против детского рака» Наталья Панина

Специалист по сбыту кузнечно-прессового производства Лилия Ковалева и специалист по сбыту департамента продаж металлоконструкций Елена Эмирова вместе пришли на ярмарку. Они выбрали открытки для близких людей, решив, что такой заряженный любовью подарок обязательно должен наполнить жизнь светлыми и искренними эмоциями.

Фото: ОМК Энергомаш
Было трудно выбрать открытку, все они очень красивые, оригинальные, стильные. Видно, что ребята старались, придумывали замечательные пожелания. Хотелось бы, чтобы такие акции проходили регулярно. Нам кажется, это отличный способ поучаствовать в добром деле и помочь тем, кто в этом нуждается.
сотрудницы «ОМК Энергомаш»
#Артем Черненко#Белгородская область#Энергомаш#Ярмарка#Благотворительность
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