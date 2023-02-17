Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Сотрудники Металлоинвеста вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса инженеров

17 февраля 2023, 12:47
Работники предприятий компании «Металлоинвест» вошли в число лауреатов ХХIII Всероссийского конкурса «Инженер года — 2022». В этом году в конкурсе приняли участие более 70 тысяч человек из 51 региона страны.

Жюри, в состав которого вошли видные российские ученые, конструкторы и руководители ведущих отечественных предприятий, определяло победителей по двум версиям: «Профессиональные инженеры» – для участников со стажем работы на инженерных должностях более 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» – для специалистов в возрасте до 30 лет.

Дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса» награждён главный специалист управления охраны труда и промышленной безопасности Лебединского ГОКа Алексей Жбанов.

Победителями первого тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» стали ведущий инженер-электроник лаборатории ремонта средств измерений ОЭМК Александр Панков и работники Лебединского ГОКа: главный обогатитель Елена Мезенцева, главный маркшейдер геолого-маркшейдерского управления Павел Шамраев, главный горняк Виталий Мельников, ведущий специалист управления экологического контроля и охраны окружающей среды Наталья Цыганкова, главный инженер обогатительной фабрики Евгений Герасименко.

Елена МезенцеваЕлена Мезенцева
Евгений ГерасименкоЕвгений Герасименко
Елена Мезенцева
Фото: Лебединский ГОК

Ведущий специалист технического управления ЛГОКа Евгений Вальчук награжден дипломом победителя первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».

Все победители будут внесены в Реестр профессиональных инженеров России, также им будет присвоено звание «Профессиональный инженер России».

Организаторами конкурса «Инженер года» традиционно выступают Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова и Межрегиональный общественный фонд содействия научно-технического прогресса.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии наук, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России, а также органов власти в большинстве регионов страны и при активном участии научно-технических объединений.

Проект направлен на формирование интереса к инженерному труду в молодежной среде и популяризацию достижений лучших специалистов страны, а также развитие научно-технического сотрудничества.

Читайте также:
Металлоинвест поддержал создание лабораторий в филиале МГРИ в Старом ОсколеМеталлоинвест реализовал более 550 проектов в регионах ответственности КомпанииМеталлоинвест запустил промышленный туризм на ОЭМК
#Артем Черненко#Лебединский ГОК#Лгок#Белгородская область#Металлоинвест
Подпишитесь
Женщина тяжело ранена при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 13:07
Белгородцы сообщили о громких звуках в нескольких районах
Сегодня, 10:05
Наталия Полуянова предложила ряд мер поддержки для бизнесменов приграничных регионов
Сегодня, 13:12
Два дома получили повреждения при обстреле под Белгородом
Сегодня, 11:49
Долой иностранные словечки! Какие белгородские компании может затронуть закон о языке
Сегодня, 13:40
При обстреле под Белгородом пострадала сотрудница парикмахерской
Сегодня, 14:19