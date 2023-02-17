Сотрудники Металлоинвеста вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса инженеров

Жюри, в состав которого вошли видные российские ученые, конструкторы и руководители ведущих отечественных предприятий, определяло победителей по двум версиям: «Профессиональные инженеры» – для участников со стажем работы на инженерных должностях более 5 лет, и «Инженерное искусство молодых» – для специалистов в возрасте до 30 лет.