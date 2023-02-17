Школьников Белгородской области бесплатно обучат криптоискусству

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Онлайн-курс состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М», разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере расскажут детям про взаимосвязь искусства и цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живёт» на блокчейне.
Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждёт домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.
После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками».
Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации. За вторые и третьи места конкурсанты получат смарт-часы и подарки от любимых героев.
По словам руководителя Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий, они актуальны не только детям, которые хотят «кодить», но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства.
Интерес к теме, запрос на знания у юной аудитории очень большой. ИТ-специалисты расскажут детям про основу криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут путь от теории до создания своего первого токена — цифрового объекта.
Ольга Юркова