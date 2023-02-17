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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Школьников Белгородской области бесплатно обучат криптоискусству

17 февраля 2023, 13:25
Фото: unsplash.com
Онлайн-курс познакомит ребят технологией NFT и поможет им сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате. Бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству запустили рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Онлайн-курс состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М», разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере расскажут детям про взаимосвязь искусства и цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живёт» на блокчейне.

Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждёт домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.

После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками».

Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации. За вторые и третьи места конкурсанты получат смарт-часы и подарки от любимых героев.

По словам руководителя Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий, они актуальны не только детям, которые хотят «кодить», но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства.

Интерес к теме, запрос на знания у юной аудитории очень большой. ИТ-специалисты расскажут детям про основу криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут путь от теории до создания своего первого токена — цифрового объекта.
Ольга Юркова
#Поколение М#Ит#Смешарики#Белгородская область#Кристина Семенчук
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