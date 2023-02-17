Школьников Белгородской области бесплатно обучат криптоискусству

Онлайн-курс состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М», разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере расскажут детям про взаимосвязь искусства и цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живёт» на блокчейне.