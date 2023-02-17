С нового года в Белгороде цены на «вторичку» начали ползти вверх

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в начале прошлого года средняя стоимость за квадратный метр жилья на вторичном рынке в Белгороде составляла 98 979 рублей. Затем цена начала расти. В мае стоимость составляла 102 152 рубля. А затем произошёл спад, который продлился до декабря. Тогда за «квадрат» просили 91 988 рублей. Однако с января 2023 года снова наблюдается подъём — средняя стоимость «квадрата» составила 93 181 рубль.