С нового года в Белгороде цены на «вторичку» начали ползти вверх

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в начале прошлого года средняя стоимость за квадратный метр жилья на вторичном рынке в Белгороде составляла 98 979 рублей. Затем цена начала расти. В мае стоимость составляла 102 152 рубля. А затем произошёл спад, который продлился до декабря. Тогда за «квадрат» просили 91 988 рублей. Однако с января 2023 года снова наблюдается подъём — средняя стоимость «квадрата» составила 93 181 рубль.
Рост наблюдается и в Старом Осколе. В январе 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляла 69 416 рублей. С февраля цена начала расти. Пик пришёлся на ноябрь — 77 884 рублей за «квадрат». Затем произошёл спад до 76 346 рублей. В январе текущего года стоимость составляла 76 612 рублей.
При этом в Шебекино и Строителе за год СВО стоимость «квадрата» практически не изменилась — она держится на уровне 53 000 и 76 000 рублей соответственно.