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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

С нового года в Белгороде цены на «вторичку» начали ползти вверх

17 февраля 2023, 08:43
Фото: 1MI
В декабре 2022 года средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке достигала 91 988 рублей. За месяц цена выросла. Такая же ситуация наблюдается и в Старом Осколе.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в начале прошлого года средняя стоимость за квадратный метр жилья на вторичном рынке в Белгороде составляла 98 979 рублей. Затем цена начала расти. В мае стоимость составляла 102 152 рубля. А затем произошёл спад, который продлился до декабря. Тогда за «квадрат» просили 91 988 рублей. Однако с января 2023 года снова наблюдается подъём — средняя стоимость «квадрата» составила 93 181 рубль.

Рост наблюдается и в Старом Осколе. В январе 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляла 69 416 рублей. С февраля цена начала расти. Пик пришёлся на ноябрь — 77 884 рублей за «квадрат». Затем произошёл спад до 76 346 рублей. В январе текущего года стоимость составляла 76 612 рублей.

При этом в Шебекино и Строителе за год СВО стоимость «квадрата» практически не изменилась — она держится на уровне 53 000 и 76 000 рублей соответственно.

В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья
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#Кристина Семенчук#Средняя стоимость#Квадрат#Вторичка#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область
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