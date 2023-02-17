Ректор «БелГУ» доложил о реализации программы «Приоритет — 2030» в условиях СВО

Что касается финансирования, то на реализацию проектов программы «Приоритет — 2030» в 2022 году вуз получил больше 453 млн рублей из федерального бюджета и 100 млн рублей — из областного. За год университет также вложил порядка 500 млн рублей собственных средств на модернизацию инфраструктуры, цифровую трансформацию и оборудование.