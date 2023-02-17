Ректор «БелГУ» доложил о реализации программы «Приоритет — 2030» в условиях СВО

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
По словам Олега Полухина, санкции и спецоперация потребовали внести коррективы в программу. Так, в стратегическом проекте «Наука XXI века» был сделан акцент на создании сети исследовательских центров для решения задач техногенной безопасности региона, импортозамещении, поддержке молодёжной науки.
Также в вузе реализовывался проект платформы «Университет без границ».
Основной акцент в проекте был сделан на усилении гражданско-патриотического воспитания и общественно-политического просвещения молодёжи, трансформации системы дополнительного образования, развитии экспорта образовательных услуг.
Олег Полухин
В вузе появились новые социально-досуговые и сервисные пространства — Центр волонтёрского движения, Центр дружбы народов, «Нобелевская гостиная».
Стоит также отметить, что в университете работают больше 3 тыс. сотрудников и преподавателей. По словам ректора, за год из вуза уволились 297 сотрудников (ежегодный среднегодовой показатель). 50 человек уволились из-за проведения СВО.
Что касается финансирования, то на реализацию проектов программы «Приоритет — 2030» в 2022 году вуз получил больше 453 млн рублей из федерального бюджета и 100 млн рублей — из областного. За год университет также вложил порядка 500 млн рублей собственных средств на модернизацию инфраструктуры, цифровую трансформацию и оборудование.