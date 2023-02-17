Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Пять пар двойняшек родились в Белгородской области за неделю. Интересно, что все родившиеся — девочки.
Зарегистрировали новорождённых в нескольких муниципалитетах. Появились две пары двойняшек в Белгороде, по одной — в Валуйском и Старооскольском городских округах, а также в Краснояружском районе.
Ранее сообщалось, что в январе в регионе родились 12 пар двойняшек. Среди новорождённых были и «королевские двойни» — мальчики и девочки, появившиеся на свет во время одной беременности.
Напомним, в 2022 году в регионе родились пар 157 двойняшек. Интересно, что в середине ноября их было 109.