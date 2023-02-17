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Пять пар двойняшек родились в Белгородской области за неделю

17 февраля 2023, 11:58
Фото: Татьяна Слюсаренко ВК
Рождались только двойняшки-девочки сразу в нескольких муниципалитетах, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
Дети

Пять пар двойняшек родились в Белгородской области за неделю. Интересно, что все родившиеся — девочки.

Зарегистрировали новорождённых в нескольких муниципалитетах. Появились две пары двойняшек в Белгороде, по одной — в Валуйском и Старооскольском городских округах, а также в Краснояружском районе.

Ранее сообщалось, что в январе в регионе родились 12 пар двойняшек. Среди новорождённых были и «королевские двойни» — мальчики и девочки, появившиеся на свет во время одной беременности.

Напомним, в 2022 году в регионе родились пар 157 двойняшек. Интересно, что в середине ноября их было 109.

Фото: Татьяна Слюсаренко ВК
В Белгородской области в январе родилось 12 пар двойняшек
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Старооскольский горокруг#Валуйский горокруг#Краснояружский район#Дети#Загс#Двойняшки#Наталья Корявых
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