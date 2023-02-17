Прокуратура проверит на экстремизм книгу «Потрясение» Евгения Савченко

Провести проверку суд поручил после того, как экстремисткой признали книгу «Евангелие от Елизаветы» — ранее произведение изъяли у депутатов Белгородской облдумы Ольги Павловой и Валерия Сергачёва. Савченко не раз цитировал теперь уже запрещённое «Евангелие…» в своём «Потрясении»: по мнению экспертов, книга содержит схожую риторику конфессиональной литературы.