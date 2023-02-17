Прокуратура проверит на экстремизм книгу «Потрясение» Евгения Савченко

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Октябрьский райсуд Белгорода поручил органам прокуратуры провести проверку книги экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко: скандально известное «Потрясение» изучат на наличие признаков экстремизма.
Провести проверку суд поручил после того, как экстремисткой признали книгу «Евангелие от Елизаветы» — ранее произведение изъяли у депутатов Белгородской облдумы Ольги Павловой и Валерия Сергачёва. Савченко не раз цитировал теперь уже запрещённое «Евангелие…» в своём «Потрясении»: по мнению экспертов, книга содержит схожую риторику конфессиональной литературы.
Напомним, что скандально известную в Белгородской области книгу на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Вероятно, догадки экспертов подтвердились — распространять «Евангелие…» теперь нельзя.
Напомним, что в своём «Потрясении» Савченко упоминал бога «Моностона» и признавался в общении с умершими: например, с Высоцким.