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Прокуратура проверит на экстремизм книгу «Потрясение» Евгения Савченко

17 февраля 2023, 17:31
Фото: Bel.ru
Книгу экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко проверят на наличие в ней признаков экстремизма. Провести проверку прокуратуре поручил Октябрьский райсуд.
Сюжет
Суд

Октябрьский райсуд Белгорода поручил органам прокуратуры провести проверку книги экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко: скандально известное «Потрясение» изучат на наличие признаков экстремизма.

Провести проверку суд поручил после того, как экстремисткой признали книгу «Евангелие от Елизаветы» — ранее произведение изъяли у депутатов Белгородской облдумы Ольги Павловой и Валерия Сергачёва. Савченко не раз цитировал теперь уже запрещённое «Евангелие…» в своём «Потрясении»: по мнению экспертов, книга содержит схожую риторику конфессиональной литературы.

Напомним, что скандально известную в Белгородской области книгу на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Вероятно, догадки экспертов подтвердились — распространять «Евангелие…» теперь нельзя.

Напомним, что в своём «Потрясении» Савченко упоминал бога «Моностона» и признавался в общении с умершими: например, с Высоцким.

Книгу «Евангелие от Елизаветы», которую цитировал Савченко, признали экстремистской
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