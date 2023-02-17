После ночной работы ПВО под Белгородом раздался мощный взрыв

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В ночь на 17 февраля в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Очевидцы утверждают, что после серии мощных хлопков в небе на землю упал сбитый предмет и загорелся. Спустя время он взорвался.
В Сети появилось несколько догадок о том, что это было. В Telegram-канале SHOT предположили, что взорвалась противотанковая граната, «которая упала на землю со сбитого беспилотника ВСУ, поражённого местной ПВО».
О работе системы ПВО над Белгородом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее высказывались предположения, что громкие звуки были связаны с работой ВС РФ. По словам главы региона, информации о пострадавших или погибших не было. О разрушениях тоже не сообщалось.