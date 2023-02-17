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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

После ночной работы ПВО под Белгородом раздался мощный взрыв

17 февраля 2023, 08:39
Фото: кадр из видео SHOT
По словам белгородцев, сбитый ПВО предмет упал и загорелся, а после — взорвался. Впечатлениями от увиденного очевидцы делятся в Сети.
Сюжет
Взрыв

В ночь на 17 февраля в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Очевидцы утверждают, что после серии мощных хлопков в небе на землю упал сбитый предмет и загорелся. Спустя время он взорвался.

В Сети появилось несколько догадок о том, что это было. В Telegram-канале SHOT предположили, что взорвалась противотанковая граната, «которая упала на землю со сбитого беспилотника ВСУ, поражённого местной ПВО».

О работе системы ПВО над Белгородом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее высказывались предположения, что громкие звуки были связаны с работой ВС РФ. По словам главы региона, информации о пострадавших или погибших не было. О разрушениях тоже не сообщалось.

Над Белгородом ночью сработала система ПВО
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#Инна Рогова#Видео#Взрыв#Сбитый предмет#Пожар#Граната#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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