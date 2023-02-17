Под обстрел попало село под Белгородом

Населённый пункт не в первый раз оказывается под обстрелом. Так, 11 февраля один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Обошлось без пострадавших. А в декабре при обстреле пострадало здание школы. Детей на момент происшествия в учреждении не было.