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Под обстрел попало село под Белгородом

17 февраля 2023, 10:59
Фото: Bel.ru
Под огнём оказалась Новая Таволжанка. Ранее жители Шебекинского горокруга сообщали, что на территории было шумно.
Сюжет
Обстрел

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под обстрел. 17 февраля местным жителям прислали соответствующие СМС-предупреждения. Официальных подробностей нет.

Населённый пункт не в первый раз оказывается под обстрелом. Так, 11 февраля один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Обошлось без пострадавших. А в декабре при обстреле пострадало здание школы. Детей на момент происшествия в учреждении не было.

Отметим, что 17 февраля сообщения об обстреле получили и жители хутора Киселёв в Волоконовском районе. Помимо этого, после полудня о громких звуках и следах в небе сообщали жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга.

Белгородцы сообщили о громких звуках в нескольких районах
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Смс#Предупреждение#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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