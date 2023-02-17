Под обстрел попало село под Белгородом

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге попала под обстрел. 17 февраля местным жителям прислали соответствующие СМС-предупреждения. Официальных подробностей нет.
Населённый пункт не в первый раз оказывается под обстрелом. Так, 11 февраля один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы. Обошлось без пострадавших. А в декабре при обстреле пострадало здание школы. Детей на момент происшествия в учреждении не было.
Отметим, что 17 февраля сообщения об обстреле получили и жители хутора Киселёв в Волоконовском районе. Помимо этого, после полудня о громких звуках и следах в небе сообщали жители Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга.