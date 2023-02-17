Обманывавших белгородцев лжеброкеров нашли в Воронеже

Группа людей искала граждан, у которых была плохая кредитная история. Мошенники связывались с ними по телефону и предлагали посреднические услуги. Они навязывали страховку, которая по легенде должна была помочь в положительном решении о предоставлении кредита. Услуга по оформлению страховки, разумеется, была платной. После получения денег мошенники на связь со своими клиентами не выходили.