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Published Сегодня, 07:30

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Обманывавших белгородцев лжеброкеров нашли в Воронеже

17 февраля 2023, 07:30
Фото: 1MI
В столице соседнего региона возбудили уголовное дело против группы людей, которые представлялись брокерами и предлагали улучшить кредитную историю по «страховке». Жертвами мошенников стали в том числе белгородцы, сообщили в воронежском УМВД.

Группа людей искала граждан, у которых была плохая кредитная история. Мошенники связывались с ними по телефону и предлагали посреднические услуги. Они навязывали страховку, которая по легенде должна была помочь в положительном решении о предоставлении кредита. Услуга по оформлению страховки, разумеется, была платной. После получения денег мошенники на связь со своими клиентами не выходили.

От действий злоумышленников пострадали 67 человек из Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Свердловской областей. Их обманули в общей сложности на 4,7 млн рублей.

Всего задержано 12 человек. Против них возбудили уголовные дела по статье за организацию преступного сообщества или участие в нём (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ).

Троих пока отправили под домашний арест. Пятерых обязали явкой. Двое находятся под подпиской о невыезде, а ещё одному запретили «определённые действия»

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