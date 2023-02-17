Обманывавших белгородцев лжеброкеров нашли в Воронеже

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Группа людей искала граждан, у которых была плохая кредитная история. Мошенники связывались с ними по телефону и предлагали посреднические услуги. Они навязывали страховку, которая по легенде должна была помочь в положительном решении о предоставлении кредита. Услуга по оформлению страховки, разумеется, была платной. После получения денег мошенники на связь со своими клиентами не выходили.
От действий злоумышленников пострадали 67 человек из Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Свердловской областей. Их обманули в общей сложности на 4,7 млн рублей.
Всего задержано 12 человек. Против них возбудили уголовные дела по статье за организацию преступного сообщества или участие в нём (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ).
Троих пока отправили под домашний арест. Пятерых обязали явкой. Двое находятся под подпиской о невыезде, а ещё одному запретили «определённые действия»