Новгородское подразделение «Белгранкорма» отсудило у страховой компании 16 млн рублей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Арбитражный суд Москвы решил взыскать со страховой компании «Энергогарант» 15,8 млн рублей страхового возмещения в пользу ООО «Белгранкорм — Великий Новгород», а также 102 тыс. рублей расходов по госпошлине.
Каких-либо подробностей, уточняющих детали спора, в решении суда нет. Отмечается лишь, что решение суда может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в течении месяца со дня принятия.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрирована в Новгородской области с 2007 года. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр).
Напомним, что ранее Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород». Ведомство требует взыскать с ответчика 30 млн рублей, категория дела — «возмещение вреда — охрана окружающей среды».