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Новгородское подразделение «Белгранкорма» отсудило у страховой компании 16 млн рублей

17 февраля 2023, 08:36
Фото: 1MI
ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» взыскало со страховой компании «Энергогарант» 15,8 млн рублей, говорится в решении суда.

Арбитражный суд Москвы решил взыскать со страховой компании «Энергогарант» 15,8 млн рублей страхового возмещения в пользу ООО «Белгранкорм — Великий Новгород», а также 102 тыс. рублей расходов по госпошлине.

Каких-либо подробностей, уточняющих детали спора, в решении суда нет. Отмечается лишь, что решение суда может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный
суд в течении месяца со дня принятия.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрирована в Новгородской области с 2007 года. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр).

Напомним, что ранее Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белгранкорм — Великий Новгород». Ведомство требует взыскать с ответчика 30 млн рублей, категория дела — «возмещение вреда — охрана окружающей среды».

С подразделения «Белгранкорма» требуют 30 млн руб. возмещения вреда окружающей среде
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