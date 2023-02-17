Месси не устраивают трансферы «ПСЖ»

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.
По информации источника, аргентинский футболист был неприятно удивлен решением руководителей парижан прошедшим летом отправить в другие клубы трех футболистов, а именно Идриссу Гейе («Эвертон»), Леандро Паредеса («Ювентус») и Юлиана Дракслера («Бенфика»).
Отметим, что Месси до сих пор не продлил контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что форвард может присоединиться к клубу MLS «Интер Майами» на правах свободного агента.