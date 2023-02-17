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Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Месси не устраивают трансферы «ПСЖ»

Сегодня, 19:18
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси недоволен работой клуба на трансферном рынке.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу.

По информации источника, аргентинский футболист был неприятно удивлен решением руководителей парижан прошедшим летом отправить в другие клубы трех футболистов, а именно Идриссу Гейе («Эвертон»), Леандро Паредеса («Ювентус») и Юлиана Дракслера («Бенфика»).

Отметим, что Месси до сих пор не продлил контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что форвард может присоединиться к клубу MLS «Интер Майами» на правах свободного агента.

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