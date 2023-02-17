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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

МЧС предупредило белгородцев об ухудшении погоды

17 февраля 2023, 12:01
Фото: 1MI
На территории области ожидаются метель и налипание мокрого снега, на дорогах — снежные заносы. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

18 февраля на территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий. В субботу будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдёт небольшой снег. Днём временами снег, местами сильный. В отдельных районах — мокрый снег.

Также обещают метель днём, на дорогах — снежные заносы. Ночью от -15 °С до -10 °С. Днём ожидается от -4 °С до 1 °С. Ветер 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 15-17 м/с.

В Белгороде ночью -11 °С и небольшой снег. Днём мокрый снег и до 1 °С. В воскресенье, 19 февраля, в тёмное время суток -1 °С и мокрый снег. Днём синоптики обещают 1 °С.

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