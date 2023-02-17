МЧС предупредило белгородцев об ухудшении погоды

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
18 февраля на территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий. В субботу будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдёт небольшой снег. Днём временами снег, местами сильный. В отдельных районах — мокрый снег.
Также обещают метель днём, на дорогах — снежные заносы. Ночью от -15 °С до -10 °С. Днём ожидается от -4 °С до 1 °С. Ветер 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 15-17 м/с.
В Белгороде ночью -11 °С и небольшой снег. Днём мокрый снег и до 1 °С. В воскресенье, 19 февраля, в тёмное время суток -1 °С и мокрый снег. Днём синоптики обещают 1 °С.