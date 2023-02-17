Материалы дела против белгородского блогера Бабина направили в прокуратуру

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Материалы дела в отношении белгородского блогера Владимира Бабина направили в прокуратуру. В УМВД вновь отказались возбуждать уголовное дело после скандальных постов журналиста.
Возбуждать уголовное дело по статье о клевете правоохранители отказались. При этом спорный пост Бабина, как заявили в полиции, они не нашли. Издание пишет, что блогер сначала удалил его «ВКонтакте», но оставил в «Одноклассниках». Далее он его выложил уже с существенными правками. В редакции уточнили, что правоохранителям об этом сообщалось.
Сам же Владимир Бабин утверждает, что ложных сведений, порочащих честь и достоинство, не распространял, как и не оскорблял главреда «Фонаря» Андрея Маслова. Он якобы публиковал только оценочное суждение в отношении его действий. Эти основания показались полиции достаточными, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Вместе с тем сообщается, что правоохранители направили материал проверки в прокуратуру Белгорода для того, чтобы сотрудники надзорного ведомства решили, есть ли нарушение по статье за оскорбление (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — до 10 тыс. рублей штрафа).