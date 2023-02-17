Материалы дела против белгородского блогера Бабина направили в прокуратуру

Возбуждать уголовное дело по статье о клевете правоохранители отказались. При этом спорный пост Бабина, как заявили в полиции, они не нашли. Издание пишет, что блогер сначала удалил его «ВКонтакте», но оставил в «Одноклассниках». Далее он его выложил уже с существенными правками. В редакции уточнили, что правоохранителям об этом сообщалось.