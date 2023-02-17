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Материалы дела против белгородского блогера Бабина направили в прокуратуру

17 февраля 2023, 13:49
Фото: 1MI
В УМВД отказали в возбуждении уголовного дела о клевете. Полиция не нашла состава преступления в постах блогера по итогам дополнительной проверки, но передала материалы дела в надзорное ведомство, сообщает «Фонарь».

Материалы дела в отношении белгородского блогера Владимира Бабина направили в прокуратуру. В УМВД вновь отказались возбуждать уголовное дело после скандальных постов журналиста.

Как пишет издание, по итогам дополнительной проверки, которую запросила областная прокуратура, полиция не нашла в действиях Бабина состава преступления. Блогер ранее обвинил администраторов некоторых белгородских Telegram-каналов и журналистов в сотрудничестве со спецслужбами противника.

Возбуждать уголовное дело по статье о клевете правоохранители отказались. При этом спорный пост Бабина, как заявили в полиции, они не нашли. Издание пишет, что блогер сначала удалил его «ВКонтакте», но оставил в «Одноклассниках». Далее он его выложил уже с существенными правками. В редакции уточнили, что правоохранителям об этом сообщалось.

Сам же Владимир Бабин утверждает, что ложных сведений, порочащих честь и достоинство, не распространял, как и не оскорблял главреда «Фонаря» Андрея Маслова. Он якобы публиковал только оценочное суждение в отношении его действий. Эти основания показались полиции достаточными, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Вместе с тем сообщается, что правоохранители направили материал проверки в прокуратуру Белгорода для того, чтобы сотрудники надзорного ведомства решили, есть ли нарушение по статье за оскорбление (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — до 10 тыс. рублей штрафа).

Прокуратура вернула в УМВД материалы на блогера Владимира Бабина для новой проверки
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Общество#Уголовное дело#Посты#Блогер#Прокуратура#УМВД#Владимир Бабин
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