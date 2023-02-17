Книгу «Евангелие от Елизаветы», которую цитировал Савченко, признали экстремистской

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
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Updated Сегодня, 17:42
Октябрьский райсуд решил признать экстремистским «Евангелие от Елизаветы» за авторством Николая Моностона — книгу, которую цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Таким образом, депутаты Ольга Павлова и Валерий Сергачёв, у которых изъяли книгу, были признаны «последователями новой элитарной эзотерической секты». Оба фигурируют в рамках административного дела. Кроме того, с Сергачёва суд постановил взыскать 300 тыс. рублей в счёт оплаты экспертизы.
Напомним, что скандально известную в Белгородской области книгу на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Вероятно, догадки экспертов подтвердились — распространять такую литературу теперь нельзя. Известно, что одним из экспертов, изучавших книгу, был учёный Роман Силантьев — автор работ о параправославных сектах.
Напомним, что ранее «Евангелие…» изъяли у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва. Последний также сообщал, что выкупил в 2017 году 90 экземпляров книги, а в 2022 году — 1910 экземпляров. Также известно, что цитаты из книги добавляла на свою личную страницу «ВКонтакте» Валерия Пермиловская. По её словам, распространением самой книги она не занималась.
Истцом выступала региональная прокуратура. Претензии также имелись к писательнице Любови Кузьминой-Завьяловой — одному из возможных авторов «Евангелия…».
В своей не менее скандальной книге «Потрясение» Савченко обильно цитировал «Евангелие…». Так, например, один из отрывков в «Потрясении» повествовал о диалоге между «Иисусом и Отцом», взятым из ныне экстремистского произведения.