Книгу «Евангелие от Елизаветы», которую цитировал Савченко, признали экстремистской

Напомним, что ранее «Евангелие…» изъяли у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва. Последний также сообщал, что выкупил в 2017 году 90 экземпляров книги, а в 2022 году — 1910 экземпляров. Также известно, что цитаты из книги добавляла на свою личную страницу «ВКонтакте» Валерия Пермиловская. По её словам, распространением самой книги она не занималась.