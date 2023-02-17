Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Затем появились сообщения об обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но повреждения получили два дома. Один из снарядов прилетел в огород.