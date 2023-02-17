Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Город Шебекино попал под обстрел ВСУ 17 февраля. Об этом стало известно из рассылки РСЧС. Людей просят срочно спуститься в укрытия.
Ранее местные жители в соцсетях утверждали, что на территории было очень громко. В Белоблводоканале тем временем подтвердили, что ограничено водоснабжение в центре города.
За сегодняшний день это не первый обстрел региона. После полудня стало известно, что под огонь ВСУ попал хутор Киселёв Волоконовского района. Подробностей не было.
Затем появились сообщения об обстреле Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но повреждения получили два дома. Один из снарядов прилетел в огород.
Неспокойно в регионе ещё с ночи, когда над Белгородом сработала система ПВО. Уже днём горожане, а также жители Белгородского района и Яковлевского горокруга вновь сообщили о громких звуках и следах в небе.