Горнолыжный курорт Сбербанка на Алтае наращивает число гостей

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Как пишет КП, Республика Алтай по праву гордится своими давними и развитыми традициями горнолыжного спорта. Недавно здесь принимали очередной этап Кубка России и международного турнира – Кубка курорта «Манжерок». Во время встречи председателя правительства Республики Алтай Олега Хорохордина и президента Федерации горнолыжного спорта Леонида Мельникова стало известно, что подобные соревнования будут проводиться на курорте «Манжерок» регулярно, поскольку спортивная инфраструктура в этих местах развивается огромными темпами и созданы все условия для горнолыжных состязаний на самом высоком международном уровне.
Только в последние годы здесь открыли 22 км новых трасс, три канатные дороги, начали использовать современную систему оснежения.
В качестве современного курорта «Манжерок» принимает гостей с 2010 года, а с 2012 года его активным развитием занялся Сбербанк. «Манжерок» находится в одном из самых живописных районов Алтая, всего в 30 км от аэропорта Горно-Алтайск. С 2021 курорт принимает Кубок России по горнолыжному спорту.
Инфраструктура «Манжерока» привлекательна не только для профессиональных спортсменов, но и для лыжников-любителей – причем как для опытных, так и для новичков. Курорт предлагает разнообразные программы для детей, среди которых льготное обучение катанию на горных лыжах.
Летом прибывшим на отдых туристам предложат испытать курортные велотрассы и пешие тропы, посетить экскурсии по древним местам Алтая. Именно благодаря этим плюсам курорта, а также многим другим только в 2022 году средняя загрузка отеля возросла на 70%. По итогам зимнего сезона-2022/2023 ожидается рост числа гостей курорта на 80%, а общее число туристов достигнет 180 тысяч. При этом предполагается дальнейшее развитие рекреационной территории. Так, появятся гостиничный комплекс, виллы, будут введены новые канатные дороги и трассы.
После реализации новой программы курорт «Манжерок», уже признанный лучшим по версии Ski Business Awards, в ближайшее время получит статус одного из крупнейших и наиболее современных горнолыжных курортов России с зоной катания протяженностью около 67 км.