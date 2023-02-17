Горнолыжный курорт Сбербанка на Алтае наращивает число гостей

Летом прибывшим на отдых туристам предложат испытать курортные велотрассы и пешие тропы, посетить экскурсии по древним местам Алтая. Именно благодаря этим плюсам курорта, а также многим другим только в 2022 году средняя загрузка отеля возросла на 70%. По итогам зимнего сезона-2022/2023 ожидается рост числа гостей курорта на 80%, а общее число туристов достигнет 180 тысяч. При этом предполагается дальнейшее развитие рекреационной территории. Так, появятся гостиничный комплекс, виллы, будут введены новые канатные дороги и трассы.