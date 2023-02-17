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Published Сегодня, 06:28

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Два человека погибли при столкновении BMW и грузовика в Белгородской области

17 февраля 2023, 06:28
Фото: "БелПлюс"
Жертвами стали водитель и пассажир легкового автомобиля. Смертельная авария произошла вечером 16 февраля в Губкинском горокруге. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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ДТП

В районе поворота на село Никаноровка в Губкинском горокруге столкнулись BMW и большегруз. ДТП случилось около шести часов вечера 16 февраля. Два человека погибли — водитель и пассажир легковушки 1996 и 1997 г. р. соответственно.

По предварительным данным УМВД, грузовик при развороте не предоставил преимущество двигавшемуся попутно BMW. За рулём большегруза был житель Орловской области 1960 г. р.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ещё одна смертельная авария в регионе произошла 15 февраля в Красногвардейском районе. Столкнулись Mazda СХ–5 и «Лада Калина». Погиб 39-летний водитель отечественного авто. По предварительным данным МВД, иномарка выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение.

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#Инна Рогова#ДТП#Авария#Смертельная авария#КамАЗ#Bmw#Погибшие#Происшествия#Белгородская область#Губкинский горокруг#Орловская область
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