Два человека погибли при столкновении BMW и грузовика в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:34
В районе поворота на село Никаноровка в Губкинском горокруге столкнулись BMW и большегруз. ДТП случилось около шести часов вечера 16 февраля. Два человека погибли — водитель и пассажир легковушки 1996 и 1997 г. р. соответственно.
По предварительным данным УМВД, грузовик при развороте не предоставил преимущество двигавшемуся попутно BMW. За рулём большегруза был житель Орловской области 1960 г. р.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ещё одна смертельная авария в регионе произошла 15 февраля в Красногвардейском районе. Столкнулись Mazda СХ–5 и «Лада Калина». Погиб 39-летний водитель отечественного авто. По предварительным данным МВД, иномарка выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение.