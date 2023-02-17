Добровольный платёж в помощь мобилизованным предложили добавить в квитанции ЖКУ

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Управляющие компании в Орле предлагают внести добровольные платежи в помощь мобилизованным в квитанции по оплате коммунальных услуг. С этой инициативой они обратились к мэру города Юрию Парахину.
Если власти поддержат инициативу, то в квитанциях появится новая строка с QR-кодом для оплаты. Парахин отметил, что предложение уже рассматривается. Вопрос по размещению кодов разрабатывается.
Ранее сообщалось, что в России домой вернули 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан. Как отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов, среди тех, кого вернули, были люди, непригодные к службе по состоянию здоровья.
Напомним, в Белгородской области под частичную мобилизацию попали 4,1 тыс. человек. Статистикой глава региона Вячеслав Гладков поделился только в конце января. До этого данные долгое время не раскрывали.