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Published Сегодня, 14:39

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Updated Сегодня, 14:41

Добровольный платёж в помощь мобилизованным предложили добавить в квитанции ЖКУ

17 февраля 2023, 14:39
Фото: 1MI
С соответствующей инициативой к мэру Орла обратились представители нескольких УК. Платёж, если власти поддержат предложение, будет добровольным, пишет «Орелtimes».
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СВО

Управляющие компании в Орле предлагают внести добровольные платежи в помощь мобилизованным в  квитанции по оплате коммунальных услуг. С этой инициативой они обратились к мэру города Юрию Парахину.

Если власти поддержат инициативу, то в квитанциях появится новая строка с QR-кодом для оплаты. Парахин отметил, что предложение уже рассматривается. Вопрос по размещению кодов разрабатывается.

Ранее сообщалось, что в России домой вернули 9 тыс. незаконно мобилизованных граждан. Как отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов, среди тех, кого вернули, были люди, непригодные к службе по состоянию здоровья.

Напомним, в Белгородской области под частичную мобилизацию попали 4,1 тыс. человек. Статистикой глава региона Вячеслав Гладков поделился только в конце января. До этого данные долгое время не раскрывали.

Более 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан в РФ удалось вернуть домой
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Орловская область#СВО#Общество#Спецоперация#Квитанции#Платёжки#QR-код#Помощь мобилизованным#Жку
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