Депутаты предложили снизить пенсионный возраст для участников ядерных испытаний

Непосредственным же участникам подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных опасных объектов льготы не предусмотрены. В Белгородской области в эту группу входят 66 человек. Депутаты предлагают для этой категории людей снизить пенсионный возраст на пять лет независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения. Для этого необходимо внести изменения в постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года «О распространении действия закона РСФСР „О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“ на граждан из подразделений особого риска».