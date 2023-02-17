Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Депутаты предложили снизить пенсионный возраст для участников ядерных испытаний

17 февраля 2023, 08:22
Фото: 1MI
Обращение к правительству РФ о снижении пенсионного возраста для участников подземных испытаний ядерного оружия поддержали депутаты Белгородской областной думы 16 февраля.

По словам спикера облдумы Юрия Клепикова, в настоящий момент российским законодательством предусмотрен ряд льгот для людей, работавших в условиях особого риска. К этой категории относятся лица, чьи должностные обязанности исполнялись в условиях повышенного радиационного воздействия. Для такой категории людей предусмотрено право на досрочное назначение пенсий по старости.

Непосредственным же участникам подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных опасных объектов льготы не предусмотрены. В Белгородской области в эту группу входят 66 человек. Депутаты предлагают для этой категории людей снизить пенсионный возраст на пять лет независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения. Для этого необходимо внести изменения в постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года «О распространении действия закона РСФСР „О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“ на граждан из подразделений особого риска».

Читайте также:
Пострадавшим в Чернобыле белгородцам выдадут сертификаты на приобретение жильяВ Белгороде планируют отремонтировать памятник жертвам ЧернобыляПрошло 35 лет со дня катастрофы в Чернобыле
#Алина Харина#Радиация#Чернобыль#Льготы#Общество#Депутаты#Белгородская область#Юрий клепиков
Подпишитесь
Над Белгородом ночью сработала система ПВО
Сегодня, 05:58
Когда эвакуированным белгородцам выдадут новое жильё?
Вчера, 19:39
Белгородский суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о смягчении наказания
Сегодня, 08:31
Белгородцы из сёл с ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости
Сегодня, 06:54
Жена Сергея Фуглаева стала владелицей компании «Добрыня»
Сегодня, 07:55