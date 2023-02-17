Депутаты предложили снизить пенсионный возраст для участников ядерных испытаний

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
По словам спикера облдумы Юрия Клепикова, в настоящий момент российским законодательством предусмотрен ряд льгот для людей, работавших в условиях особого риска. К этой категории относятся лица, чьи должностные обязанности исполнялись в условиях повышенного радиационного воздействия. Для такой категории людей предусмотрено право на досрочное назначение пенсий по старости.
Непосредственным же участникам подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных опасных объектов льготы не предусмотрены. В Белгородской области в эту группу входят 66 человек. Депутаты предлагают для этой категории людей снизить пенсионный возраст на пять лет независимо от продолжительности работы в зоне отчуждения. Для этого необходимо внести изменения в постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года «О распространении действия закона РСФСР „О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“ на граждан из подразделений особого риска».