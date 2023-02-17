Дело аэропорта Старого Оскола по нарушениям опять направили в арбитражный суд

Как следует из материалов дела, Белгородская транспортная прокуратура по заданию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства о безопасности полётов, трудового законодательства в компании «Аэропорт Старый Оскол». Во время проверки были обнаружены нарушения.