Дело аэропорта Старого Оскола по нарушениям опять направили в арбитражный суд

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Согласно картотеке судебных дел, в 2021 году компания «Аэропорт Старый Оскол» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области и попросила признать незаконным представление Белгородской транспортной прокуратуры, которое касается устранения нарушений требований лицензионного законодательства. По итогам суд признал незаконным только один пункт представления.
В 2022 году Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд решил отменить решение Арбитражного суда Белгородской области и признал представление незаконным.
Не согласившись с решением и постановлением, прокуратура обратилась в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой. Представитель прокуратуры отметил, что суды неправильно применили нормы действующего законодательства.
В отзыве на кассационную жалобу компания «Аэропорт Старый Оскол» попросила постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.
Как следует из материалов дела, Белгородская транспортная прокуратура по заданию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства о безопасности полётов, трудового законодательства в компании «Аэропорт Старый Оскол». Во время проверки были обнаружены нарушения.
Изучив все материалы дела, суд округа отменил решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение двух месяцев.