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Дело аэропорта Старого Оскола по нарушениям опять направили в арбитражный суд

17 февраля 2023, 09:09
Фото: 1MI
Речь идёт о судебных разбирательствах между компанией «Аэропорт Старый Оскол» и Белгородской транспортной прокуратурой. Дело вернули на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке судебных дел, в 2021 году компания «Аэропорт Старый Оскол» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области и попросила признать незаконным представление Белгородской транспортной прокуратуры, которое касается устранения нарушений требований лицензионного законодательства. По итогам суд признал незаконным только один пункт представления.

В 2022 году Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд решил отменить решение Арбитражного суда Белгородской области и признал представление незаконным.

Не согласившись с решением и постановлением, прокуратура обратилась в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой. Представитель прокуратуры отметил, что суды неправильно применили нормы действующего законодательства.

В отзыве на кассационную жалобу компания «Аэропорт Старый Оскол» попросила постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Как следует из материалов дела, Белгородская транспортная прокуратура по заданию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, законодательства о безопасности полётов, трудового законодательства в компании «Аэропорт Старый Оскол». Во время проверки были обнаружены нарушения.

Изучив все материалы дела, суд округа отменил решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение двух месяцев.

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