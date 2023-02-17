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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Бывшего белгородского монаха задержали за посты в Telegram с призывами к насилию

17 февраля 2023, 15:14
Фото: 1MI
По информации регионального УФСБ, мужчину ранее лишили монашеского чина. Он состоял в штате раскольнической структуры РПЦ. Против бывшего монаха возбудили уголовное дело.

Силовики обнаружили в Telegram материалы с призывами к насильственным действиям. Как оказалось, их размещал житель Валуйского горокруга.

Установлено, что ранее его лишили монашеского чина. Мужчина состоял в штате раскольнической структуры Русской православной церкви за рубежом.

Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Расследование продолжается.

Самое суровое наказание, которое грозит бывшему монаху, — до семи лет тюрьмы.

Ранее в Белгороде административное дело завели на католического священника из Польши. Ему назначили арест на семь суток по статье за мелкое хулиганство.

Католическая епархия заступилась за осуждённого в Белгороде священника Бакежински
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#Инна Рогова#Задержание#Telegram#Уголовное дело#Монах#ФСБ#Происшествия#Белгородская область#Валуйский горокруг
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