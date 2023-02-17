Бывшего белгородского монаха задержали за посты в Telegram с призывами к насилию

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
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Updated Сегодня, 15:16
Силовики обнаружили в Telegram материалы с призывами к насильственным действиям. Как оказалось, их размещал житель Валуйского горокруга.
Установлено, что ранее его лишили монашеского чина. Мужчина состоял в штате раскольнической структуры Русской православной церкви за рубежом.
Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Расследование продолжается.
Самое суровое наказание, которое грозит бывшему монаху, — до семи лет тюрьмы.
Ранее в Белгороде административное дело завели на католического священника из Польши. Ему назначили арест на семь суток по статье за мелкое хулиганство.