Буцаев: ИТ-платформа сделает учет ТКО более прозрачным

Как пояснили в РЭО, регионы будут давать информацию об источниках образования ТКО, о местах накопления ТКО, в также об осуществлении раздельного сбора и об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО. Кроме того, предоставление информации коснется и количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, позволит судить о схеме потоков, нормативах накопления и об измерениях количества ТКО. В свой черед, поставщиками информации по своей линии станут органы исполнительной власти регионов, региональные операторы, операторы объектов обращения с ТКО, а также РЭО.