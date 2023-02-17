Буцаев: ИТ-платформа сделает учет ТКО более прозрачным

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
По мнению главы РЭО, создание системы дает возможность регионам оперативно вносить информацию о местах скопления мусора, а агрегация этой информации позволит должным образом планировать и осуществлять контроль в области обращения с ТКО. Об этом пишет newsnn.ru.
“Для повышения прозрачности отрасли обращения с ТКО в стране важно обеспечить максимальную прослеживаемость отходов. Информационные технологии являются тем инструментом, который повсеместно используется в нашей сфере. Но для начала требуется создать некий стандарт — Минприроды России уже утвердило приказ с требованиями к формам и форматам предоставления данных во ФГИС УТКО, а Минюст его зарегистрировал”, - добавил Буцаев.
Как пояснили в РЭО, регионы будут давать информацию об источниках образования ТКО, о местах накопления ТКО, в также об осуществлении раздельного сбора и об объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО. Кроме того, предоставление информации коснется и количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, позволит судить о схеме потоков, нормативах накопления и об измерениях количества ТКО. В свой черед, поставщиками информации по своей линии станут органы исполнительной власти регионов, региональные операторы, операторы объектов обращения с ТКО, а также РЭО.
Пример таблиц с перечнем сведений, которые все участники отрасли обязаны вносить во ФГИС УТКО, содержатся в профильном приказе. Благодаря стандартизации таблиц с данными можно будет создать электронную модель федеральной схемы, в которую будут включены основные сведения территориальных схем.
Когда ФГИС УТКО начнет работать, внесение данных в нее станет обязательным. За отсутствие данных или неверную информацию предусмотрены штрафы. Действие приказа начнется с первого сентября нынешнего года. В течение 30 суток участники отрасли обязаны внести сведения во ФГИС УТКО.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что запуск этого проекта очень важен, поскольку объединение всей имеющейся информации об отрасли в контуре единой ИТ-площадки позволит получить полноценную картину о системе обращения с мусором в нашей стране.