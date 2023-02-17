Борьба за предприятие: как менялись владельцы Яковлевского ГОКа

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Яковлевское месторождение было открыто в 1953 году. Работы на руднике были заморожены до 1974 года из-за отсутствия финансирования. Первую руду подняли в 1997 году. В промышленных масштабах добыча руды началась в 2005 году.
По данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Яковлевский ГОК» было зарегистрирован в 2007 году. 99% доли в уставном капитале принадлежит компании ООО «Холдинговая горная компания», ещё 1% — АО «Олкон». Управляющей компанией являет АО «Северсталь менеджмент». Раннее предприятие принадлежало «Металл-групп».
До 2017 года предприятием владели Виталий Черномырдин - сын бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина и бизнесмен Андрей Клямко. В июле 2017 года ЯГОК перешёл под управление горно-металлургического холдинга «Северсталь» Алексея Мордашова. Компания выкупила долг «Металл-групп» на 13,7 млрд рублей. Стоимость сделки — 6 млрд рублей.
Здесь «борьба» за Яковлевский рудник начала набирать обороты. Черномырдин пытался выкупить долг на 1 млрд дороже. В августе суд определил, что на руднике должен начать работу менеджмент «Северстали». Как сообщали «Ведомости», попасть на предприятие компании не удалось — охранники не пускали. По данным издания, в марте 2018 года «Металл-групп» обанкротилась, в мае «Северсталь» получила акции АО «Яковлевский ГОК» на 5,1 млрд рублей. В ноябре 2018 года компания «Северсталь» победила в открытом аукционе на покупку 100% акций Яковлевского ГОКа. Предприятие выкупили за 7,9 млрд рублей. Большая часть суммы пошла на оплату долгов кредиторам. Отметим, что основным кредитором была сама «Северсталь».
Напомним, что ранее мы писали о том, как работники предприятия жалуются на переход на 12-часовой рабочий день. Руководство предприятия утешало работников большим количеством выходных в месяц. Также сотрудники остались недовольны изменениями в порядке пересменки. Работники отмечали, что теперь под землёй будет находится не одна, а две смены.