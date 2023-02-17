Борьба за предприятие: как менялись владельцы Яковлевского ГОКа

Здесь «борьба» за Яковлевский рудник начала набирать обороты. Черномырдин пытался выкупить долг на 1 млрд дороже. В августе суд определил, что на руднике должен начать работу менеджмент «Северстали». Как сообщали «Ведомости», попасть на предприятие компании не удалось — охранники не пускали. По данным издания, в марте 2018 года «Металл-групп» обанкротилась, в мае «Северсталь» получила акции АО «Яковлевский ГОК» на 5,1 млрд рублей. В ноябре 2018 года компания «Северсталь» победила в открытом аукционе на покупку 100% акций Яковлевского ГОКа. Предприятие выкупили за 7,9 млрд рублей. Большая часть суммы пошла на оплату долгов кредиторам. Отметим, что основным кредитором была сама «Северсталь».