Белгородцы в Индии: душелеты, пластиковая мебель и жильё за 15 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
В прошлый раз вы могли провести вместе с авторами один день на побережье в Гоа. Теперь же белгородцы занялись поисками жилья и узнали много нового об индийском быте.
Индия. Красочная, яркая, полная запахами, людьми, звуками, животными. Страна, щедро присыпанная красноватой дорожной пылью и омытая солёным океаном. Здесь слово «многолюдность» приобретает качественно новое значение.
Несколько недель назад Индия обогнала Китай по численности населения. 1 миллиард 417 миллионов человек, это почти на 1,3 млрд больше, чем в России, при площади впятеро меньшей, чем у нашей родины.
И хотя Гоа — самый малочисленный штат, но всё же вечерами индийцы собираются небольшими компаниями по 20-40 человек и стоят, наблюдая за игрой в нарды, одиноким телевизором или просто за происходящим на проезжей части. Женщины вечерами появляются редко, проводить досуг вне дома у них не принято.
Остаться одному на улице здесь попросту невозможно, и вопрос о собственном жилище встаёт очень остро. Самые скромные гостиницы начинаются от 600 рублей за ночь - главное, отбросив сомнения, торговаться. Управляющий на ресепшене практически никогда не имеет прописанной где-то цены за номер и, увидев туристов не индийцев, закладывает процентов 15 сверху, 25 - если вы совсем без загара, в расчёте на торг. Заплатив запрошенную им сразу сумму, вы хоть его и обрадуете, но покажете себя не слишком деловыми людьми, которым и дальше можно завышать цены.
Главный минус гостиниц — отсутствие кухни. Питаться в кафе недорого, но всё же дороже, чем готовить самостоятельно. А значит, пожив в гостинице и осмотревшись, нужно искать постоянное жильё. Другой минус гостиниц — привычка индийцев селиться по 4-5 человек в двухместный номер. Отсюда переполненность и высокий уровень шума. Впрочем, если у вас солидный бюджет, то здесь достаточно приличных гостиниц с бассейнами и собственной значительной территорией.
Часто россияне, зимующие здесь, довольствуются комнатами в гестхаусах, где кроме кровати и душелета есть только крохотный кухонный закуток. Такое жилье экономно, и, главное, его легко найти. Правда, оно немного похоже на коммунальную квартиру, ведь стены здесь традиционно тонкие. Так что этот вариант хорош для людей, желающих пожить общиной.
Про душелет нужно рассказать отдельно. Этимология слова проста — душ+туалет в одном помещении, отделанном плиткой, с широким сливным отверстием в полу. Здесь удобно полоскать бельё, мыться и совершать другие ванные процедуры. А для уборки влаги здесь распространены швабры с резиновой кромкой, которой удобно собрать воду с ровной плитки. Многие приезжающие с восторгом планируют сделать такое у себя дома по возвращении, радуясь практичности и изобретательности такого решения.
Так же по всей Индии обязательно установлен гигиенический душ возле каждого туалета, что делает туалетную бумагу в магазинах редким и довольно дорогим товаром.
Почти все поселения, где оказываются туристы, несмотря на плотность населения, - это деревни. Столица Гоа — Панаджи, третий по численности город, после Маргао и Васко-да-Гама, здесь можно найти многоэтажные дома-кондоминиумы с бассейнами, тренажёрными залами и стабильным интернетом. Это средние по цене варианты для людей, ищущих цивилизации и комфорта. Хотя дикий трафик и удалённость от чистых пляжей по душе не всем.
Жители небольших деревень, часто незаметно переходящих из одной в другую, стараются использовать свою близость к туристам и с радостью сдают дома, этажи, обустроенные квартиры - у кого что найдётся. Цены за месяц в сезон начинаются от 15 тысяч рублей.
Снова отбросив робость, торгуемся, ищем, и если вам немного повезёт, то целый этаж дома, утопающего в зелени, будет в вашем распоряжении.
В этой зелени вполне могут водиться обезьяны, которых можно приучить к себе едой за несколько дней. Поначалу они будут опасаться, местные торговцы их гоняют из рогатки, чтобы не таскали товары, но постепенно привыкнут и будут брать бананы и хлеб. В небе полно коршунов, которые ссорятся с воронами.
И конечно, в Гоа множество собак. Они не принадлежат никому конкретно, а скорее прикреплены к домам. Так что помимо жилища вы получите одну или даже пару собак, которые будут признательны за любую еду.
Радость от близости с природой немного омрачается насекомыми. Здесь есть большие пауки, скорпионы, сороконожки и прочие жёсткокрылые и скрыточелюстные, но они - редкие гости и после фотографирования на память обычно мирно изгоняются шваброй. Главные вредители и повсеместные соседи — муравьи и древоточцы. Они успешно противостоят инсектицидам и продолжают вести своё неторопливое существование возле людей, похищая крупицы сахара и образуя ровные круги из мельчайших опилок.
Ещё нужно привыкнуть к крутящимся под потолком вентиляторам, разгоняющим воздух, но довольно шумным и вызывающим морскую болезнь механизмам.
Близость к океану и древоточцы диктуют печальное преобладание пластиковой мебели и посуды. Она практична, но не слишком привычна нам, избалованным более экологичными материалами. При желании можно отыскать мебель из ротанга или даже красного дерева.
После жаркого, шумного и событийного дня, найдя квартиру себе по душе, имеет смысл воспользоваться почти повсеместно доступными крышами в домах. Выйти туда с вкусным напитком и в опустившейся долгожданной прохладе насладиться неторопливостью и покоем, непривычным жителям больших городов России.