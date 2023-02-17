Белгородцы в Индии: душелеты, пластиковая мебель и жильё за 15 тысяч рублей в месяц

Остаться одному на улице здесь попросту невозможно, и вопрос о собственном жилище встаёт очень остро. Самые скромные гостиницы начинаются от 600 рублей за ночь - главное, отбросив сомнения, торговаться. Управляющий на ресепшене практически никогда не имеет прописанной где-то цены за номер и, увидев туристов не индийцев, закладывает процентов 15 сверху, 25 - если вы совсем без загара, в расчёте на торг. Заплатив запрошенную им сразу сумму, вы хоть его и обрадуете, но покажете себя не слишком деловыми людьми, которым и дальше можно завышать цены.