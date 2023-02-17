Белгородцу смягчили наказание за угон из-за его участия в возведении черты на границе

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Житель Волоконовского района угнал автомобиль, принадлежащий ООО «ЧОО „Лидер“. За угон мужчину осудили, но дали относительно мягкое наказание.
В конце прошлого года житель региона собирался угнать авто и заметил припаркованную машину. Без цели хищения он сел за руль, завёл автомобиль и поехал к своему знакомому. По пути угонщика задержали сотрудники ДПС.
По решению суда, мужчину приговорили к ограничению свободы. Суд учёл положительную характеристику подсудимого, а также то, что он участвовал в строительстве оборонительной линии.