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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

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Белгородцу смягчили наказание за угон из-за его участия в возведении черты на границе

17 февраля 2023, 14:57
Фото: 1MI
Мужчина залез в машину, завёл её и поехал к приятелю. По дороге его задержали сотрудники ДПС. Жителя региона осудили, но учли при вынесении наказания смягчающее обстоятельство, сообщает Волоконовский райсуд.
Сюжет
Суд

Житель Волоконовского района угнал автомобиль, принадлежащий ООО «ЧОО „Лидер“. За угон мужчину осудили, но дали относительно мягкое наказание.

В конце прошлого года житель региона собирался угнать авто и заметил припаркованную машину. Без цели хищения он сел за руль, завёл автомобиль и поехал к своему знакомому. По пути угонщика задержали сотрудники ДПС.

По решению суда, мужчину приговорили к ограничению свободы. Суд учёл положительную характеристику подсудимого, а также то, что он участвовал в строительстве оборонительной линии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Суд#Общество#Угон#Оборонительная линия
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