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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Белгородцам показали, как примерно будет выглядеть новый парк аттракционов

17 февраля 2023, 14:49
Фото: «Белгородский Парк аттракционов и развлечений» ВК

Белгородцам представили визуализацию нового парка аттракционов

В Сети появились отрисованные модели с концепцией строящегося парка аттракционов. Фотографии опубликовали в группе парка во «ВКонтакте».

В Сети показали, как примерно будет выглядеть строящийся белгородский парк аттракционов. Его внешний вид ещё изменится, однако некоторые подробности уже имеются. Белгородцам представили несколько отрисованных моделей.

Ранее сообщалось, что владельцы парка не могут выбрать название для него. В связи с этим жителям региона предложили поучаствовать в голосовании, чтобы определиться с наименованием.

Изначально сообщалось, что могут выбрать «Сиргис» — одно из древних названий Северского Донца. Теперь же, помимо «Сиргиса», на голосование выставили варианты «Калейдоскоп» и «Клевер».

Фото: «Белгородский Парк аттракционов и развлечений» ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Парк аттракционов
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