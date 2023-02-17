Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Белгородский хладокомбинат вновь не смог оспорить право на название «Я люблю Воронеж»

17 февраля 2023, 06:56
Фото: скриншот с сайта "Бодрая Корова"
Эпопея вокруг пломбира «Я люблю Воронеж» продолжается: суд по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу Белгородского хладокомбината, пытавшегося сохранить право на название мороженого.
Сюжет
Суд

Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Белгородского хладокомбината, поданной месяц назад. Напомним, что в ней местный производитель мороженного пытался признать недействительным решение Роспатента, который ранее лишил хладокомбинат прав на использование товарного знака «Я люблю Воронеж».

В своей жалобе хладокомбинат настаивал на том, что словесные элементы «Я люблю Воронеж» не являются описательными, так как напрямую не указывают производителя или характеристику товара, а воспринимаются как «носящие фантазийный характер».

Хладокомбинат также отметил, что слово «Воронеж», помимо географического значения, содержит оттенки, «связанные с эмоциональным характером». В частности, речь идёт об элементе «сердце» и слове «люблю» на этикетке.

Тем не менее, суд фантазийностью и эмоциональностью не проникся. Так, довод Белгородского хладокомбината о том, что слово «Воронеж» не указывает на географическое происхождение продукта, был отклонён. Как указал суд, это опровергается отчётом АНО Левада-Центр: 91% воронежских потребителей связывает это мороженое именно с производителем из Воронежа.

Кроме того, весомыми, судя по всему, оказались доводы «Янтаря» — единственного производителя мороженого из Воронежа. Именно эта фирма обратилась с жалобой на использование в названии пломбира слова «Воронеж». Предприятие опасалось, что потребители, которым не понравится мороженое, произведённое в Белгороде, решат, что в Воронеже с этим лакомством всё плохо, после чего перестанут его там покупать.

В конце концов, суд в удовлетворении жалобы хладокомбината решил отказать. Ранее белгородский производитель уже пытался вернуть права на «воронежское» название, но у него не вышло

Белгородский хладокомбинат попытается вернуть права на пломбир «Я люблю Воронеж»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский хладокомбинат потерял права на пломбир «Я люблю Воронеж»Белгородский хладокомбинат не смог оспорить право на название для пломбира в Воронеже
#Мороженое#Суд#Права#Название#Общество#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Воронеж#Артем Черненко
Подпишитесь
Над Белгородом ночью сработала система ПВО
Сегодня, 05:58
Когда эвакуированным белгородцам выдадут новое жильё?
Вчера, 19:39
Белгородский суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о смягчении наказания
Сегодня, 08:31
Депутаты предложили снизить пенсионный возраст для участников ядерных испытаний
Сегодня, 08:22
Белгородцы из сёл с ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости
Сегодня, 06:54
Жена Сергея Фуглаева стала владелицей компании «Добрыня»
Сегодня, 07:55