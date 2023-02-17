Белгородский хладокомбинат вновь не смог оспорить право на название «Я люблю Воронеж»

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Белгородского хладокомбината, поданной месяц назад. Напомним, что в ней местный производитель мороженного пытался признать недействительным решение Роспатента, который ранее лишил хладокомбинат прав на использование товарного знака «Я люблю Воронеж».
В своей жалобе хладокомбинат настаивал на том, что словесные элементы «Я люблю Воронеж» не являются описательными, так как напрямую не указывают производителя или характеристику товара, а воспринимаются как «носящие фантазийный характер».
Хладокомбинат также отметил, что слово «Воронеж», помимо географического значения, содержит оттенки, «связанные с эмоциональным характером». В частности, речь идёт об элементе «сердце» и слове «люблю» на этикетке.
Тем не менее, суд фантазийностью и эмоциональностью не проникся. Так, довод Белгородского хладокомбината о том, что слово «Воронеж» не указывает на географическое происхождение продукта, был отклонён. Как указал суд, это опровергается отчётом АНО Левада-Центр: 91% воронежских потребителей связывает это мороженое именно с производителем из Воронежа.
Кроме того, весомыми, судя по всему, оказались доводы «Янтаря» — единственного производителя мороженого из Воронежа. Именно эта фирма обратилась с жалобой на использование в названии пломбира слова «Воронеж». Предприятие опасалось, что потребители, которым не понравится мороженое, произведённое в Белгороде, решат, что в Воронеже с этим лакомством всё плохо, после чего перестанут его там покупать.
В конце концов, суд в удовлетворении жалобы хладокомбината решил отказать. Ранее белгородский производитель уже пытался вернуть права на «воронежское» название, но у него не вышло.