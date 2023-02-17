Белгородский хладокомбинат вновь не смог оспорить право на название «Я люблю Воронеж»

Кроме того, весомыми, судя по всему, оказались доводы «Янтаря» — единственного производителя мороженого из Воронежа. Именно эта фирма обратилась с жалобой на использование в названии пломбира слова «Воронеж». Предприятие опасалось, что потребители, которым не понравится мороженое, произведённое в Белгороде, решат, что в Воронеже с этим лакомством всё плохо, после чего перестанут его там покупать.