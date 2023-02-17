Белгородская область потратит 3 млн рублей на участие в выставке по туризму в Москве

В обязанности подрядчика войдёт разработка дизайн-макетов, а также изготовление и закупка раздаточной презентационной и сувенирной продукции. А ещё исполнитель должен будет организовать транспортное железнодорожное обслуживание участников выставки (купить билеты в купе-вагоны на пять человек в обе стороны) и проживание (на пять ночей).