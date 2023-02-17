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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Белгородская область потратит 3 млн рублей на участие в выставке по туризму в Москве

17 февраля 2023, 09:12
Фото: 1MI
Речь идёт о Международной туристической выставке «Интурмаркет-2023». Подрядчик, который организует участие в ней Белгородской области, максимально получит 3 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, центр туризма и гостеприимства Белгородской области ищет подрядчика, который окажет услуги по организации участия Белгородской области в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2023», которая пройдёт в Москве. На эти цели готовы максимально потратить 3 млн рублей. Источник финансирования — субсидия на выполнение государственного задания.

В обязанности исполнителя войдёт оплата регистрационного взноса за участие в выставке (размещение информации о Белгородской области в официальном каталоге выставки и на веб-странице, обеспечение бейджами/ пропусками и пригласительными билетами) и аренда необорудованных выставочных площадей.

Также подрядчик должен будет разработать дизайн-макет застройки экспозиционных площадей Белгородской области, содержащий дизайн-макет общего вида, выставочных экспозиций (вид спереди, сверху, сбоку и в изометрии) в виде цветных эскизов на фотобумаге и в электронном виде.

Планируется, что выставочная экспозиция будет эксклюзивной. Она будет содержать не менее пяти рабочих мест, фотозону с элементами региональной идентификации, ресепшн, встроенную светодиодную видеопанель, интерактивное мультимедийное оборудование для демонстрации контента посетителям стенда и зону приёма пищи.

В обязанности подрядчика войдёт разработка дизайн-макетов, а также изготовление и закупка раздаточной презентационной и сувенирной продукции. А ещё исполнитель должен будет организовать транспортное железнодорожное обслуживание участников выставки (купить билеты в купе-вагоны на пять человек в обе стороны) и проживание (на пять ночей).

Оказывать услуги подрядчик будет до 20 марта. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 22 февраля.

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Выставка#Услуги#Госзакупки#Центр туризма#Город#Эксклюзив#Белгородская область
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