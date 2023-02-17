Белгородка покаталась на такси на 70 тысяч рублей за счёт бывшего работодателя

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
22-летнюю белгородку осудили за ущерб, нанесённый её бывшему работодателю. Причиной стали поездки на корпоративном такси. Даже после увольнения девушка продолжила пользоваться приложением, через которое вызывала машины.
В надзорном ведомстве сообщили, в апреле 2022 года белгородка уволилась, однако незаконно пользоваться услугами такси продолжила. Всего она вызвала машину 180 раз. Поездки в общем обошлись в более чем 70 тыс. рублей.
По решению суда её приговорили к 200 часам обязательных работ. Также горожанку заставили выплатить сумму ущерба. Приговор ещё можно обжаловать.