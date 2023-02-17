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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Белгородка покаталась на такси на 70 тысяч рублей за счёт бывшего работодателя

17 февраля 2023, 07:46
Фото: 1MI

Белгородку осудили за поездки на рабочем такси после увольнения

Девушка вызывала машину через корпоративное приложение 180 раз. Поездки она совершила на 70 тыс. рублей, сообщили в городской прокуратуре.
Сюжет
Суд

22-летнюю белгородку осудили за ущерб, нанесённый её бывшему работодателю. Причиной стали поездки на корпоративном такси. Даже после увольнения девушка продолжила пользоваться приложением, через которое вызывала машины.

В надзорном ведомстве сообщили, в апреле 2022 года белгородка уволилась, однако незаконно пользоваться услугами такси продолжила. Всего она вызвала машину 180 раз. Поездки в общем обошлись в более чем 70 тыс. рублей.

По решению суда её приговорили к 200 часам обязательных работ. Также горожанку заставили выплатить сумму ущерба. Приговор ещё можно обжаловать.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Суд#Происшествия#Такси#Ущерб#Увольнение
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