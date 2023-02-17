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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Белгородец переплыл пролив Босфор

17 февраля 2023, 09:06
Фото: «Физкультура и спорт в Белгороде» в ВК
Евгений Махортов
В заплыве участвовали порядка 2,5 тыс. человек из 58 стран мира. Сам заплыв состоялся ещё в сентябре, сообщили в управлении физкультуры и спорта Белгорода.

Белгородец Евгений Махортов переплыл пролив Босфор. Сам заплыв прошёл ещё в начале сентября, однако известно об этом стало недавно.

Как рассказал сам Евгений, в заплыве участвовали порядка 2,5 тыс. человек из 58 стран мира. Все они прибыли в Стамбул, чтобы совершить межконтинентальный заплыв между Европой и Азией.

Родился Махортов в Волоконовке, но уже несколько лет живёт в Москве. В поездки мужчина берёт с собой флаги Белгорода и Волоконовки.

Фото: «Физкультура и спорт в Белгороде» ВК
Белгородский чиновник переплыл пролив Босфор
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