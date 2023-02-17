Белгородец переплыл пролив Босфор

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Белгородец Евгений Махортов переплыл пролив Босфор. Сам заплыв прошёл ещё в начале сентября, однако известно об этом стало недавно.
Как рассказал сам Евгений, в заплыве участвовали порядка 2,5 тыс. человек из 58 стран мира. Все они прибыли в Стамбул, чтобы совершить межконтинентальный заплыв между Европой и Азией.
Родился Махортов в Волоконовке, но уже несколько лет живёт в Москве. В поездки мужчина берёт с собой флаги Белгорода и Волоконовки.