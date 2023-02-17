Агропромышленный холдинг «Мираторг» выиграл в суде у компании «Мираторг»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Согласно картотеке судебных дел, агропромышленный холдинг «Мираторг» обратился в Арбитражный суд города Москвы. Ответчиком выступила фирма «Мираторг». Истец попросил запретить использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием холдинга, включая использование в документообороте, а также любое другое использование в ресторанах или доставке продуктов.
В случае неисполнения решения суда по данному спору истец потребовал обязать «Мираторг» (ответчика) выплачивать судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.
Изучив документы, суд удовлетворил требования частично. Компании «Мираторг» запретили использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием агропромышленного холдинга «Мираторг» в отрасли работы истца. Также в случае неисполнения судебного акта ответчик должен будет заплатить неустойку по истечении десяти дней со дня вступления в законную силу решения в размере 1 000 рублей до его фактического исполнения.
В удовлетворении остальной части требований суд отказал.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца.
Напомним, ранее стало известно, что ответчик и истец никак между собой не связаны.