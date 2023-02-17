Агропромышленный холдинг «Мираторг» выиграл в суде у компании «Мираторг»

Изучив документы, суд удовлетворил требования частично. Компании «Мираторг» запретили использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием агропромышленного холдинга «Мираторг» в отрасли работы истца. Также в случае неисполнения судебного акта ответчик должен будет заплатить неустойку по истечении десяти дней со дня вступления в законную силу решения в размере 1 000 рублей до его фактического исполнения.