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Published Сегодня, 09:05

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Агропромышленный холдинг «Мираторг» выиграл в суде у компании «Мираторг»

17 февраля 2023, 09:05
Фото: 1MI
Агропромышленный холдинг «Мираторг» потребовал через суд запретить сторонней компании «Мираторг» использовать данное фирменное наименование. Суд встал на сторону истца, но требования удовлетворил частично.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке судебных дел, агропромышленный холдинг «Мираторг» обратился в Арбитражный суд города Москвы. Ответчиком выступила фирма «Мираторг». Истец попросил запретить использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием холдинга, включая использование в документообороте, а также любое другое использование в ресторанах или доставке продуктов.

В случае неисполнения решения суда по данному спору истец потребовал обязать «Мираторг» (ответчика) выплачивать судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Изучив документы, суд удовлетворил требования частично. Компании «Мираторг» запретили использовать фирменное наименование сходное до степени смешения с фирменным наименованием агропромышленного холдинга «Мираторг» в отрасли работы истца. Также в случае неисполнения судебного акта ответчик должен будет заплатить неустойку по истечении десяти дней со дня вступления в законную силу решения в размере 1 000 рублей до его фактического исполнения.

В удовлетворении остальной части требований суд отказал.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца.

Напомним, ранее стало известно, что ответчик и истец никак между собой не связаны.

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