Жительница белгородского села отметила своё столетие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях поздравил со столетием Марию Садову из села Гостищево Яковлевского городского округа. Женщина с юного возраста была санитаркой во время Великой Отечественной войны, лечила раненых советских бойцов.