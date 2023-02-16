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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:24

Жительница белгородского села отметила своё столетие

16 февраля 2023, 05:22
Фото: 1MI
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Садова живёт в селе Гостищево Яковлевского горокруга.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях поздравил со столетием Марию Садову из села Гостищево Яковлевского городского округа. Женщина с юного возраста была санитаркой во время Великой Отечественной войны, лечила раненых советских бойцов.

За время войны белгородка получила три ордена Красной звезды и медаль «За отвагу».

И, конечно, мы все говорим спасибо ей за её жизнь, за её воинский и трудовой подвиг. Конечно, хочется пожелать ей счастья, мира, добра и долгих лет жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также вековой юбилей в январе отметили три белгородки: из Белгорода, Грайворонского городского округа и Красногвардейского района. Женщинам вручили именные поздравления от президента России Владимира Путина.

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#Александра Склярова#Столетие белгородки#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Яковлевский горокруг#Вячеслав Гладков
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