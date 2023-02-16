Жительница белгородского села отметила своё столетие

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях поздравил со столетием Марию Садову из села Гостищево Яковлевского городского округа. Женщина с юного возраста была санитаркой во время Великой Отечественной войны, лечила раненых советских бойцов.
За время войны белгородка получила три ордена Красной звезды и медаль «За отвагу».
И, конечно, мы все говорим спасибо ей за её жизнь, за её воинский и трудовой подвиг. Конечно, хочется пожелать ей счастья, мира, добра и долгих лет жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также вековой юбилей в январе отметили три белгородки: из Белгорода, Грайворонского городского округа и Красногвардейского района. Женщинам вручили именные поздравления от президента России Владимира Путина.