Заставляют стирать руками: Гладкову рассказали о работе в новом медцентре

Posted Вчера, 22:11
Published Вчера, 22:11
Modified Вчера, 22:11
Updated Вчера, 22:11
Белгородка по имени Галина Степаненко рассказала главе региона о том, что инфекционный центр не может набрать сотрудников из-за «хабальского отношения начальства». По её словам, в учреждении нарушены все нормы и стандарты по количеству больных на одного работника, сёстры и санитарки увольняются из-за «нереальных условий работы».
Не выдаются моющие средства, заставляют отжимать постельное бельё и половые тряпки вручную. При этом еще заставляют стирать это вручную, что не входит в обязанности.
Галина Степаненко, белгородка
В завершение жалобы последовала просьба провести проверку. На это губернатор Вячеслав Гладков ответил, что в штатном списке инфекционного центра не нашёл сотрудницу с указанным именем и фамилией. Но рассказал, что только что лично побывал там и знает о недоборе персонала. Этим вопросом занимается Светлана Немцева, главный врач Старооскольской окружной больницы. И он уверен, что ей удастся решить эту проблему.
Конечно, как и на любом новом объекте, возникают какие-то моменты в первые дни работы, нужна адаптация на новом месте, нужно правильно выстроить все процессы. Самое главное, что центр построен очень хорошо, качественное оборудование, светло, сухо. Если ваши права нарушаются — сразу письмо в прокуратуру.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона дополнил, что давно знаком со Светланой Алексеевной Немцевой и знает её как очень хорошего, профессионального руководителя. И считает, что Старому Осколу повезло с главным врачом.
Напомним, инфекционный центр в Старом Осколе Белгородской области открыли 15 февраля. В режиме ВКС участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин.