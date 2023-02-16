Заставляют стирать руками: Гладкову рассказали о работе в новом медцентре

В завершение жалобы последовала просьба провести проверку. На это губернатор Вячеслав Гладков ответил, что в штатном списке инфекционного центра не нашёл сотрудницу с указанным именем и фамилией. Но рассказал, что только что лично побывал там и знает о недоборе персонала. Этим вопросом занимается Светлана Немцева, главный врач Старооскольской окружной больницы. И он уверен, что ей удастся решить эту проблему.