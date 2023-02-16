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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

За год через белгородские таможенные пункты пропуска прошли более 500 тысяч человек

16 февраля 2023, 14:05
Фото: 1MI
В связи со спецоперацией режим работы таможни изменился. В 2022 году увеличился поток гуманитарных грузов, как и число людей, переходивших границу. Об этом сообщили в пресс-службе белгородской таможни.

Режим работы таможенной службы в 2022 году изменился после начала спецоперации. Увеличился поток гуманитарных грузов, а также людей, переходивших границу. Итогами поделились в пресс-службе регионального ведомства.

До 24 февраля с учётом установленных коронавирусных ограничений работали пункт пропуска в Нехотеевке, ж/д пункт пропуска в Валуйках и воздушный пункт пропуска в Белгороде. Впоследствии был период, когда были открыты все автомобильные пункты пропуска.

С 8 марта начались операции по оформлению гуманитарных грузов. Тогда через пропускные пункты Вериговка, Логачёвка, Шебекино, Нехотеевка таможенники оформили порядка 150 колонн и более 8 тыс. тонн помощи жителям Украины и Донбасса. Везли, как правило, продукты питания, средства гигиены и строительные материалы.

В минувшем году через таможенные пункты прошли более 500 тыс. человек, проследовало свыше 120 тыс. автомобилей. Из-за обстрелов со стороны Украины таможенников эвакуировали. Сейчас многосторонние автомобильные пункты пропуска не функционируют, должностные лица эвакуированы, однако всё равно продолжают свою работу.

Также сообщается, что в 2022 году Белгородская таможня завела 1,5 тыс. административных дел, возбуждено 20 уголовных дел. Последние касались контрабанды наркотических веществ. Их таможенники изъяли 3 кг.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Таможня#Общество#Гуманитарная помощь#Груз
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