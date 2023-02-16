За год через белгородские таможенные пункты пропуска прошли более 500 тысяч человек

В минувшем году через таможенные пункты прошли более 500 тыс. человек, проследовало свыше 120 тыс. автомобилей. Из-за обстрелов со стороны Украины таможенников эвакуировали. Сейчас многосторонние автомобильные пункты пропуска не функционируют, должностные лица эвакуированы, однако всё равно продолжают свою работу.