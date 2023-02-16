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Posted Вчера, 21:40

Published Вчера, 21:40

Modified Вчера, 21:40

Updated Вчера, 21:40

Вячеслав Гладков: На улицу собак в Шебекино никто не выгонит

15 февраля 2023, 21:40
Фото: 1MI
15 февраля губернатор Белгородской области прокомментировал скандал, который разгорелся в регионе из-за решения шебекинских властей распустить собак из частного приюта.

Напомним, около 200 бездомных собак администратор частного приюта «Ангел» вывезла из Шебекино из-за обстрелов и разместила на своей частной территории в селе Графовка Шебекинского округа. Но там собак стали жаловаться соседи, так как животные шумят, лают и постоянно сбегают за пределы приюта, пугая людей. Множество жалоб заставило местную администрацию выдать приюту предписание о роспуске бездомных животных.

Глава региона рассказал, что знает о наболевшем вопросе, так как читал жаркие дискуссии в социальных сетях. Он выразил благодарность белгородцам за неравнодушие к судьбе животных. «Самое страшное — это безразличие», — подчеркнул губернатор.

У владелицы частного приюта «Ангел» скопилось больше 200 собак, и это вызывает проблемы и у неё, и у соседей, которых тоже можно понять, так как люди сутками вынуждены терпеть шум и бегающих собак под окнами.

В начале 2022 года в Шебекино начали строить приют для бездомных животных, но работы вынуждены были остановить из-за обстрелов. Губернатор выразил надежду, что в скором времени строительство приюта возобновится, и тогда эта проблема будет решена.

Выгнать на улицу — никто не выгонит. На контроле стоит у Владимира Жданова. Надеюсь, приступим в ближайшее время к системному решению этой проблемы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в декабре 2022 года в Строителе Яковлевского округа открылся новый приют для бездомных животных площадью 200 кв. м. Там собак лечат, стерилизуют или кастрируют и через месяц выпускают на волю по программе ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»).

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#Ася Дугнист#Приют для животных#Губернатор#Общество#Приют для собак#Бездомные собаки#ОСВВ#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#АНО «Ангел»
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