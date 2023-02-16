Вратарь ЦСКА Данила Боков перейдёт в белгородский «Салют»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Футбольный клуб «Салют» договорился с ЦСКА о переходе голкипера Данилы Бокова к белгородцам на правах аренды. Теперь участник команды Высшей лиги будет защищать ворота белгородской команды.
Как отмечает издание, 20-летний футболист в этом сезоне играл только за молодёжную команду армейцев в МФЛ.
На текущей неделе стало известно, что вратарь Андрей Травкин покинул команду белгородцев. Помимо этого, из «Салюта» ушёл защитник Юрий Пустовитенко. Их сменили Степан Суриков и Андрей Демченко.
Ещё один футболист ФК «Салют» Артём Семейкин ранее стал участником драки с украинской командой в Турции. Потасовка попала на видео.