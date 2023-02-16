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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Вратарь ЦСКА Данила Боков перейдёт в белгородский «Салют»

16 февраля 2023, 12:35
Фото: pfc-cska.com
Данила Боков
Футболист перейдёт в белгородскую команду на правах аренды, сообщили в «Матч ТВ».
Сюжет
Футбол

Футбольный клуб «Салют» договорился с ЦСКА о переходе голкипера Данилы Бокова к белгородцам на правах аренды. Теперь участник команды Высшей лиги будет защищать ворота белгородской команды.

Как отмечает издание, 20-летний футболист в этом сезоне играл только за молодёжную команду армейцев в МФЛ.

На текущей неделе стало известно, что вратарь Андрей Травкин покинул команду белгородцев. Помимо этого, из «Салюта» ушёл защитник Юрий Пустовитенко. Их сменили Степан Суриков и Андрей Демченко.

Ещё один футболист ФК «Салют» Артём Семейкин ранее стал участником драки с украинской командой в Турции. Потасовка попала на видео.

Данила Боков
Фото: pfc-cska.com
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Данила Боков#Фк салют#Спорт#Футбол#Вратарь
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