Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В пятницу в Белгородской области температура упадёт до 17 °С мороза

16 февраля 2023, 14:18
Фото: 1MI
В конце рабочей недели будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

Морозная погода не собирается уходить из Белгородской области. В пятницу, 17 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью синоптики обещают до -17 °С, днём ожидается до -8 °С.

В Белгороде в конце рабочей недели ночью температура опустится до -13 °С. В дневное время ожидается -5 °С. Без осадков. В субботу, 18 февраля, ночью -11 °С и небольшой снег. Днём столбик термометра поднимется до -2 °С, пройдёт снег с дождём.

Ещё теплее погода будет в воскресенье. В ночное время ожидается -1 °С и небольшой снег, днём будет +1 °С и снег с дождём. Такая погода сохранится до вторника, 21 февраля. С 22 февраля снова ожидается похолодание.

На Белгородскую область надвигается мороз
Узнать подробнее
Читайте также:
Снег, гололедица и мороз ожидают белгородцев 15 февраляМороз усилится, снег не перестанет: погода в понедельник в Белгородской областиГололёд и северный ветер: с какой погоды начнётся неделя в Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Прогноз погоды#Погода#Снег#Мороз#Зима#Похолодание
Подпишитесь
Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга
Сегодня, 14:19
Белгородцев предупредили о новых проблемах с телесигналом
Сегодня, 12:16
«Выросшие под разрывы снарядов»: юные белгородцы могут получить статус «Дети СВО»
Сегодня, 08:59
Улицу Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина отремонтируют за 100 млн рублей
Сегодня, 11:06
Следком проверит детскую больницу после жалоб белгородцев на плесень в здании
Сегодня, 14:34
В Белгородской области закрепили три памятные даты
Сегодня, 13:54