В пятницу в Белгородской области температура упадёт до 17 °С мороза

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Морозная погода не собирается уходить из Белгородской области. В пятницу, 17 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью синоптики обещают до -17 °С, днём ожидается до -8 °С.
В Белгороде в конце рабочей недели ночью температура опустится до -13 °С. В дневное время ожидается -5 °С. Без осадков. В субботу, 18 февраля, ночью -11 °С и небольшой снег. Днём столбик термометра поднимется до -2 °С, пройдёт снег с дождём.
Ещё теплее погода будет в воскресенье. В ночное время ожидается -1 °С и небольшой снег, днём будет +1 °С и снег с дождём. Такая погода сохранится до вторника, 21 февраля. С 22 февраля снова ожидается похолодание.