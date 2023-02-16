В мэрии Белгорода ответили, зачем просили бизнес назвать число уехавших работников

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Стало известно, зачем мэрия требовала от бизнесменов прислать данные о количестве уволившихся работников, покинувших регион с момента начала спецоперации. Оказалось, это необходимо для мониторинга ситуации на рынке труда.
В мэрии уточнили, что таким образом удастся спланировать необходимые мероприятия во избежание дефицита кадров. О том, что предприниматели начали получать письма от департамента экономразвития и управления по труду при горадминистрации, стало известно примерно неделю назад.
«Письма в адрес хозяйствующих субъектов направляются с целью определения их потребности в трудовых ресурсах и планирования мероприятий по предупреждению дефицита квалифицированных кадров в организациях», — заявили чиновники.
Напомним, данные о бывших сотрудниках бизнесменов просили предоставить в срок до 15 февраля.