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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В мэрии Белгорода ответили, зачем просили бизнес назвать число уехавших работников

16 февраля 2023, 11:03
Фото: 1MI
Неделю назад стало известно, что руководители организаций получили письма с требованием предоставить данные об уволившихся и уехавших после начала СВО работниках. В горадминистрации ответили, что чиновники таким образом мониторят ситуацию на рынке труда, пишет Go31.ru.

Стало известно, зачем мэрия требовала от бизнесменов прислать данные о количестве уволившихся работников, покинувших регион с момента начала спецоперации. Оказалось, это необходимо для мониторинга ситуации на рынке труда.

В мэрии уточнили, что таким образом удастся спланировать необходимые мероприятия во избежание дефицита кадров. О том, что предприниматели начали получать письма от департамента экономразвития и управления по труду при горадминистрации, стало известно примерно неделю назад.

«Письма в адрес хозяйствующих субъектов направляются с целью определения их потребности в трудовых ресурсах и планирования мероприятий по предупреждению дефицита квалифицированных кадров в организациях», — заявили чиновники.

Напомним, данные о бывших сотрудниках бизнесменов просили предоставить в срок до 15 февраля.

В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников
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