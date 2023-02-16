В Белгородской области закрепили три памятные даты

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
16 февраля депутаты в первом чтении приняли решение установить в регионе три памятные даты. Речь идёт о 6 января — Дне образования Белгородской области, 1 июля — Дне ветеранов боевых действий и 5 августа — Дне освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
1 июля — День ветеранов боевых действий. На федеральном уровне такой памятной даты нет. Отдавая дань и глубокое уважение героизму наших земляков, предлагается установить эту дату на региональном уровне.
Юрий Клепиков, председатель регионального парламента
5 августа, подчеркнул Клепиков, это особая дата в истории Белгородской области и в памяти россиян: «1943 год — год коренного перелома в ходе войны. После победы советских войск в Курской битве, это событие было ознаменовано первым салютом в Белгороде».
Напомним, что ввести в регионе памятную дату 1 июля просил «Союз ветеранов Белогорья». Союз также попросил ввести дополнительные льготы для ветеранов боевых действий.