В Белгородской области создали Совет по вопросам увековечивания памяти погибших

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
16 февраля во время заседания Белгородской областной думы депутаты поддержали решение о создании Координационного совета при губернаторе области.
Как отметил руководитель администрации губернатора Иван Будлов, Совет будет создан для того, чтобы на территории области действовал единый подход в вопросе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Совет будет координировать по этому вопросу органы исполнительной власти, взаимодействовать с органами местного самоуправления и общественными объединениями.
В Совет будут входить также депутаты областной думы.
Напомним, что ранее в Белгородской области был рассмотрен законопроект об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Речь идёт не только о людях, но и воинских объединениях, соединениях, учреждениях и местах. Действие закона было предложено распространить на увековечение памяти погибших в ходе спецоперации.