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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Белгородской области создали Совет по вопросам увековечивания памяти погибших

16 февраля 2023, 13:49
Фото: 1MI
Координационный Совет будет принимать решение о формах и мероприятиях увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

16 февраля во время заседания Белгородской областной думы депутаты поддержали решение о создании Координационного совета при губернаторе области.

Как отметил руководитель администрации губернатора Иван Будлов, Совет будет создан для того, чтобы на территории области действовал единый подход в вопросе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Совет будет координировать по этому вопросу органы исполнительной власти, взаимодействовать с органами местного самоуправления и общественными объединениями.

В Совет будут входить также депутаты областной думы.

Напомним, что ранее в Белгородской области был рассмотрен законопроект об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Речь идёт не только о людях, но и воинских объединениях, соединениях, учреждениях и местах. Действие закона было предложено распространить на увековечение памяти погибших в ходе спецоперации.

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#Совет#Погибшие#Белгородская облдума#Депутаты#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Иван Будлов#Алина Харина
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