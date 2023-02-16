В Белгородской области создали Совет по вопросам увековечивания памяти погибших

Как отметил руководитель администрации губернатора Иван Будлов, Совет будет создан для того, чтобы на территории области действовал единый подход в вопросе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Совет будет координировать по этому вопросу органы исполнительной власти, взаимодействовать с органами местного самоуправления и общественными объединениями.