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Posted Вчера, 22:45

Published Вчера, 22:45

Modified Вчера, 22:45

Updated Вчера, 22:45

В Белгородской области родился фейк о раздаче хрущёвок жителям приграничья

15 февраля 2023, 22:45
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира 15 февраля главу региона попросили подтвердить информацию о том, что в Белгородской области закончились новостройки для жителей приграничья, и теперь им выдают маленькие хрущёвки по кубометрам.

Вячеслав Гладков удивился сообщению и ответил, что жильё по кубометрам никто никогда не выдавал. А затем попросил белгородца рассказать о том, где в регионе строят хрущёвки, так как он их не видел.

Конечно, ничего не закончилось. Мы сейчас утверждаем порядок выдачи нового жилья, согласовываем с Министерством строительства. Одновременно, конечно, предложить всем мы не можем. Предлагать будут отдельно в каждом муниципальном образовании.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона попросил жителей не переживать из-за нового жилья: квартиры есть, дома строятся, и все решения президента будут исполнены в отношении каждой семьи. Гладков пообещал приложить для этого все усилия.

Напомним, на восстановление домов, разрушенных обстрелами, Белгородская область получила из федерального бюджета 9,4 млрд рублей. Об этом стало известно 1 февраля 2023 года.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество#Хрущёвка#Фейк#Многоквартирные дома
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