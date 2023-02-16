В Белгородской области родился фейк о раздаче хрущёвок жителям приграничья

Posted Вчера, 22:45
Published Вчера, 22:45
Modified Вчера, 22:45
Updated Вчера, 22:45
Вячеслав Гладков удивился сообщению и ответил, что жильё по кубометрам никто никогда не выдавал. А затем попросил белгородца рассказать о том, где в регионе строят хрущёвки, так как он их не видел.
Конечно, ничего не закончилось. Мы сейчас утверждаем порядок выдачи нового жилья, согласовываем с Министерством строительства. Одновременно, конечно, предложить всем мы не можем. Предлагать будут отдельно в каждом муниципальном образовании.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона попросил жителей не переживать из-за нового жилья: квартиры есть, дома строятся, и все решения президента будут исполнены в отношении каждой семьи. Гладков пообещал приложить для этого все усилия.
Напомним, на восстановление домов, разрушенных обстрелами, Белгородская область получила из федерального бюджета 9,4 млрд рублей. Об этом стало известно 1 февраля 2023 года.