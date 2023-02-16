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Updated Сегодня, 07:58

В белгородских вузах могут добавить бюджетные места для студентов из новых регионов

16 февраля 2023, 07:56
Фото: 1MI
Больше бюджетных мест планируется выделить не только в учебных заведениях Белгородской области, но и в ростовских, волгоградских и воронежских вузах, рассказал URA.RU зампредседателя Госдумы Борис Чернышов.

Для студентов из новых регионов планируют выделить больше бюджетных мест в вузах. Речь о Белгородской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.

Как подчеркнул Борис Чернышов, по итогам 2022 года распределили 15 тыс. бюджетных мест. С его слов, подавляющее число студентов из новых регионов будет поступать в вузы южных территорий. Речь идёт в том числе о Белгороде и Воронеже. Зампредседателя Госдумы уверен, что в городах на юге страны добавят новые бюджетные места по различным направлениям.

Также Чернышов подчеркнул, что работа с новыми территориями проходит по схеме вступления Крыма в состав РФ. Система Минобрнауки справляется с распределением бюджетных мест, заключил зампредседателя Госдумы.

Сколько студентов учится в вузах и ссузах в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Воронежская область#Образование#Вуз#Университет#Бюджетные места#Новые регионы
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