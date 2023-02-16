В белгородских вузах могут добавить бюджетные места для студентов из новых регионов

Как подчеркнул Борис Чернышов, по итогам 2022 года распределили 15 тыс. бюджетных мест. С его слов, подавляющее число студентов из новых регионов будет поступать в вузы южных территорий. Речь идёт в том числе о Белгороде и Воронеже. Зампредседателя Госдумы уверен, что в городах на юге страны добавят новые бюджетные места по различным направлениям.