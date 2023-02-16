«Управление отходами»: белгородский ЦЭБ следит за вывозом мусора с помощью смартфонов

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Изначально приложение было создано для обеспечения максимальной прозрачности работы ЦЭБа. Так, с помощью программы водители отчитываются о вывозе мусора: фотографируют контейнер с ТКО до разгрузки и после. Полученные данные отправляются в офис логистики, где фиксируют уже факт оказания услуги и уровень её качества.
Устанавливается приложение на смартфон. Пользоваться им весьма просто: на данный момент этап «внедрения» технологий в жизнь водителей можно считать пройденным.
«Вот высвечивается: точка, где я пособирал. Где синее — там я уже забрал. Где зелёное — нет. Всё просто. Смысл в том, что на каждую машину идут отдельный график и отдельная карта», — рассказывает водитель мусоровоза Игорь Белоусов. С шести утра он объехал уже 50 точек: каждую из них он отснял для отчёта, который затем отправится в офис логистики.
Наш отдел занимается планированием. Ежедневно наш отдел формирует маршруты на каждый день на каждую единицу техники. При выходе водитель получает маршрутный лист и телефон с приложением, где он видит поставленные задачи.
Евгения Петруня, директор по логистике
В офисе логистики фотографии принимают в обработку и фиксируют процесс вывоза мусора. На каждом участке закреплён свой логист — всего их шесть. Схема проста: если через звонки или мессенджеры начинают поступать жалобы от местных жителей, то специалисты их изучают и сравнивают данные с теми фотографиями, которые ранее загрузили водители.
Работает это и в обратную сторону: если проезд к месту сбора мусора оказался загорожен жильцами, например, кто-то неправильно припарковал автомобиль, то сотрудник снимает это на камеру и идёт дальше. Фото сохраняется в программе: в случае, если у жителей МКД возникнут претензии, они смогут узнать причину неоказания услуги.
Программа разработана российской IT-компанией «Большая тройка». В Белгороде программа настраивалась постепенно, и сейчас идёт второй этап её внедрения. Заключается он в построении маршрутов: водитель получает задание, где он видит количество площадок, количество контейнеров, которые нужно опустошить.
Елена Забелина, замгендиректора по производству ЦЭБ
Все маршруты планируют внести в систему до конца марта — сейчас их построено порядка 100. Затем к работе планируют подключить диспетчеров.
«Для нас в первую очередь важно качество предоставляемой услуги».
Елена Забелина