«Управление отходами»: белгородский ЦЭБ следит за вывозом мусора с помощью смартфонов

«Вот высвечивается: точка, где я пособирал. Где синее — там я уже забрал. Где зелёное — нет. Всё просто. Смысл в том, что на каждую машину идут отдельный график и отдельная карта», — рассказывает водитель мусоровоза Игорь Белоусов. С шести утра он объехал уже 50 точек: каждую из них он отснял для отчёта, который затем отправится в офис логистики.