Улицу Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина отремонтируют за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Речь идёт об участке улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина. От исполнителя контракта в мэрии требуют выполнить на данном отрезке устройство:
Важное условие — работы необходимо выполнить по нормам СанПиНа, имея сертификаты на материалы, изделия и конструкции. От исполнителя требуется лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ.
Отмечается, что подрядчик должен обеспечивать общий порядок на строительной площадке: убирать площадку и примыкающею к ней уличную полосу, вывозить строительный мусор.
Требуется также гарантийный срок по выполненным работам — 5-6 лет. Исключение составляют дорожные знаки, где гарантию запрашивают на 10 лет, и разметка с гарантией всего на год.
Аванс при этом не предусмотрен.
Интересно, что по проекту контракта в обязанности подрядчика также входит «нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет контракта, до приемки его заказчиком».
Закончить работы необходимо до 15 июня 2023 года. Начало выполнения — с момента заключения контракта. Подать заявки можно до 17 февраля, а выберут поставщика 21 числа того же месяца.