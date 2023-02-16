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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Улицу Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина отремонтируют за 100 млн рублей

16 февраля 2023, 11:06
Фото: 1MI
Заказчиком стало управление капитального строительства администрации Белгорода. Согласно документам с сайта госзакупок, начальная цена контракта — 100,7 млн рублей.

Речь идёт об участке улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина. От исполнителя контракта в мэрии требуют выполнить на данном отрезке устройство:

  • Дорожек из тротуарной плитки;
  • Велодорожек из асфальтной смеси;
  • Сетей наружного освещения;
  • Водоотвода;
  • Проезда;
  • Светофоров;
  • Озеленения.

Важное условие — работы необходимо выполнить по нормам СанПиНа, имея сертификаты на материалы, изделия и конструкции. От исполнителя требуется лабораторный контроль качества материалов и операционный контроль за ходом работ.

Фото: документы госзакупок

Отмечается, что подрядчик должен обеспечивать общий порядок на строительной площадке: убирать площадку и примыкающею к ней уличную полосу, вывозить строительный мусор.

Требуется также гарантийный срок по выполненным работам — 5-6 лет. Исключение составляют дорожные знаки, где гарантию запрашивают на 10 лет, и разметка с гарантией всего на год. 

Аванс при этом не предусмотрен. 

Интересно, что по проекту контракта в обязанности подрядчика также входит «нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет контракта, до приемки его заказчиком».

Закончить работы необходимо до 15 июня 2023 года. Начало выполнения — с момента заключения контракта. Подать заявки можно до 17 февраля, а выберут поставщика 21 числа того же месяца. 

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